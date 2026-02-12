Популярни
ПАОК е на финал за Купата на Гърция и без Десподов

  • 12 фев 2026 | 00:31
  • 448
  • 0
ПАОК е на финал за Купата на Гърция и без Десподов

ПАОК се класира за финала в турнира за Купата на Гърция, след като спечели и реванша срещу Панатинайкос с 2:0. Солунчани взеха и първия мач в Атина с 1:0 и така с общ резултат от 3:0 отиват на финала. Кирил Десподов обаче пропусна и този мач, тъй като все още не е възстановен от контузия на бедрото.

Успехът на ПАОК не дойде лесно, като и двата гола паднаха през второто полувреме. Домакините на "Тумба" откриха чрез Йоргос Якумакис в 71-вата минута, който се разписа след асистенция на Димитриос Хацидис.

Десподов няма да играе днес срещу Панатинайкос
Десподов няма да играе днес срещу Панатинайкос

Самият Хацидис пък реализира втория гол в мача в 87-ата минута, с който окончателно реши всичко в сблъсъка.

Така ПАОК ще играе на финала в турнира, където ще има за съперник ОФИ Крит, който елиминира Левадиакос в другия полуфинал.

Ливърпул нанесе първа домакинска загуба на Съндърланд

Ливърпул нанесе първа домакинска загуба на Съндърланд

  • 12 фев 2026 | 00:11
  • 6649
  • 10
Байерн преодоля съпротивата на РБ Лайпциг с два бързи гола и достигна 1/2-финала за Купата на Германия

Байерн преодоля съпротивата на РБ Лайпциг с два бързи гола и достигна 1/2-финала за Купата на Германия

  • 11 фев 2026 | 23:47
  • 4156
  • 14
Консейсао има интерес към работата в Марсилия

Консейсао има интерес към работата в Марсилия

  • 11 фев 2026 | 20:57
  • 1889
  • 0
Сити унищожи Фулъм за едно полувреме и вече е на само три точки от Арсенал

Сити унищожи Фулъм за едно полувреме и вече е на само три точки от Арсенал

  • 11 фев 2026 | 23:27
  • 7699
  • 11
По спешност Барселона лети още тази вечер за Мадрид

По спешност Барселона лети още тази вечер за Мадрид

  • 11 фев 2026 | 20:31
  • 6164
  • 1
Хари Реднап би се завърнал в Тотнъм

Хари Реднап би се завърнал в Тотнъм

  • 11 фев 2026 | 20:13
  • 1708
  • 0
Лудогорец отне мечтата на Левски за Купата! "Орлите" спечелиха и втората от петте битки със "сините"

Лудогорец отне мечтата на Левски за Купата! "Орлите" спечелиха и втората от петте битки със "сините"

  • 11 фев 2026 | 20:00
  • 141432
  • 902
Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

  • 11 фев 2026 | 16:23
  • 104867
  • 107
Саръбоюков с нов национален рекорд, победи Тентоглу и излезе еднолично като №1 в света с 8.45 м

Саръбоюков с нов национален рекорд, победи Тентоглу и излезе еднолично като №1 в света с 8.45 м

  • 11 фев 2026 | 20:04
  • 20684
  • 17
Ливърпул нанесе първа домакинска загуба на Съндърланд

Ливърпул нанесе първа домакинска загуба на Съндърланд

  • 12 фев 2026 | 00:11
  • 6649
  • 10
Сити унищожи Фулъм за едно полувреме и вече е на само три точки от Арсенал

Сити унищожи Фулъм за едно полувреме и вече е на само три точки от Арсенал

  • 11 фев 2026 | 23:27
  • 7699
  • 11
Веласкес: Направихме голям мач и трябваше да продължим, знаете колко титли имат, разликата в бюджетите е много голяма

Веласкес: Направихме голям мач и трябваше да продължим, знаете колко титли имат, разликата в бюджетите е много голяма

  • 11 фев 2026 | 20:42
  • 23524
  • 94