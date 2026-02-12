ПАОК е на финал за Купата на Гърция и без Десподов

ПАОК се класира за финала в турнира за Купата на Гърция, след като спечели и реванша срещу Панатинайкос с 2:0. Солунчани взеха и първия мач в Атина с 1:0 и така с общ резултат от 3:0 отиват на финала. Кирил Десподов обаче пропусна и този мач, тъй като все още не е възстановен от контузия на бедрото.

Успехът на ПАОК не дойде лесно, като и двата гола паднаха през второто полувреме. Домакините на "Тумба" откриха чрез Йоргос Якумакис в 71-вата минута, който се разписа след асистенция на Димитриос Хацидис.

Десподов няма да играе днес срещу Панатинайкос

Самият Хацидис пък реализира втория гол в мача в 87-ата минута, с който окончателно реши всичко в сблъсъка.

Така ПАОК ще играе на финала в турнира, където ще има за съперник ОФИ Крит, който елиминира Левадиакос в другия полуфинал.