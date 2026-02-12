Популярни
Треньорът на биатлонистите: Ние сме отбор без име, нямаме много подкрепа

Българката Лора Христова поднесе най-голямата изненада в състезанията по биатлон на Олимпийските игри в Милано-Кортина в сряда, спечелвайки изключителен бронзов медал, който почти никой не очакваше - освен може би легендарният германски треньор на българския отбор, Волфганг Пихлер, пише Ройтерс.

71-годишният треньор е на своите десети Зимни олимпийски игри, а неговата неизвестна за света 22-годишна състезателка уцели всичките си 20 удара и кара брилянтно ски, за да си осигури трето място след френската двойка Жюлия Симон и Лу Жанмоно, които завършиха съответно първи и втори.

„Това е един от най-ценните медали в кариерата ми“, каза Пихлер пред Ройтерс. „Знаете ли, ние сме отбор без име... нямаме голяма подкрепа, ние само работим наистина усилено, работим в добър екип“, смята той.

Пихлер беше архитект на голяма част от успехите на Швеция на Олимпийските и Световните първенства през годините, но той каза, че медалът на Христова е сред най-добрите му постижения.

„Знам, че системата ми работи - това, знам, и в неделя - на смесената щафета, си помислих, добре, те караха ски толкова добре, така че материалът работи и представянето е добро, тогава можем да направим нещо тук“, каза той.

„Те винаги се усмихваха, като говорех за медали, но моят план беше да спечеля медал тук. И разбира се, винаги е нужен късмет, но видях в неделя, че сме в добра форма и това все още работи. Сега мога да ходя с високо вдигната глава. Заявих, че няма да се върнем без медал, но, разбира се, оставам реалист“, каза още германецът.

"Аз съм на 71 години, а за тази работа трябва много енергия. Не забравяйте, че след сърдечния пристъп, бях в кома, така че трябва да се грижа за себе си. Това е последната ми Олимпиада. Играя тенис, карам колело, но няма да тренирам повече. Все още съм в тима на експертите, консултирам и шведите. Аз съм и адвокат в съда и кандидат за парламента от Руполдинг, така че животът ми не е скучен. Но трябва да призная, че възрастта ми се отразява", каза още Пихлер.

