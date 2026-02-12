Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Гийом Гизерон в шок след спечелването на втората си олимпийска титла с нова партньорка

Гийом Гизерон в шок след спечелването на втората си олимпийска титла с нова партньорка

  • 12 фев 2026 | 08:46
  • 706
  • 0
Гийом Гизерон в шок след спечелването на втората си олимпийска титла с нова партньорка

Френският фигурист Гийом Сизерон каза, че все още е в шок, след като спечели олимпийското злато при танцовите двойки в Милано с новата си партньорка Лоранс Фурние Бодри, по-малко от година след като двамата се събраха.

33-годишната Фурние Бодри, родена в Канада, получи френско гражданство точно навреме за Игрите. Тя започна да тренира със Сизерон през март миналата година

„О, Боже мой, все още сме в шок“, каза Сизерон.

Гийом Сизерон защити титлата си при танцовите двойки, но с нова партньорка
Гийом Сизерон защити титлата си при танцовите двойки, но с нова партньорка

„Като се замисля преди година, когато започнахме да мечтаем за това, е доста невероятно през какво сме преминали. Работата и любовта, които вложихме в тренировките и фигурното пързаляне, и подкрепата, която получихме по пътя, не бихме могли да бъдем по-благодарни и горди“, добави той.

31-годишният Сизерон стана първият фигурист при танцовите двойки, спечелил две последователни олимпийски титли с две различни партньорки. В Пекин 2022 той взе злато с Габриела Пападакис.

В Милано дуетът Сизерон-Фурние Бодри постигна 225.82 точки, завършвайки с малко над точка пред американците Мадисън Чок и Евън Бейтс (224.39).

Фурние Бодри похвали стабилността на Сизерон в най-важните моменти.

„Той е най-добрият. И това си повтарях, когато понякога се страхувах. Увереността, която той успя да ми вдъхне през целия сезон, вероятно е едно от нещата, които ни накараха да постигнем това днес“, коментира тя.

Сизерон каза, че сърцето пред съвършенството е наклонило везните срещу американските им съперници.

„Знаехме, че не сме направили перфектно представяне, но мисля, че фокусът ни тази вечер беше наистина да караме със сърце“, добави французинът.

„Напрежението е огромно в този вид състезание . . . Мисля, че дадохме най-доброто, на което бяхме способни тази вечер. И наистина се опитахме да дадем всичко от себе си“, заяви той.

Въпреки че са заедно от по-малко от година, пързалянето им бързо разви отличителна идентичност – изразително, елегантно и пропито с френско изкуство. Волната им програма на саундтрака на „Китът“ подчертаваше тази естетика, съчетавайки богати емоции с техническо изпълнение.

„Тази хореография е като наше дете. Толкова много я обичаме. Обичаме да я изпълняваме. Обичахме да я създаваме, обичахме да я репетираме и ще ни е тъжно, когато спрем да я изпълняваме, защото е много специална за сърцата ни,“ допълни олимпийският шампион

Те описаха емоциите си докато чакаха резултатите след последното изпълнение за вечерта.

„Когато приключихме с изпълнението и чакахме резултатите, беше малко стресиращо. Но сега сме на седмото небе и е трудно да се повярва.““, каза Фурние Бодри.

Двамата не искаха да спекулират с темата дали ще продължат на леда.

„Това беше почти всичко, до което гледахме в бъдещето. Това беше нашата основна цел. Така че е наистина трудно да се каже какво е бъдещето“, завърши Сизерон, цитиран от агенция Ройтерс.

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Швеция започна олимпийския турнир по хокей на лед в Милано с трудна победа над домакина Италия

Швеция започна олимпийския турнир по хокей на лед в Милано с трудна победа над домакина Италия

  • 12 фев 2026 | 01:57
  • 2256
  • 0
Гийом Сизерон защити титлата си при танцовите двойки, но с нова партньорка

Гийом Сизерон защити титлата си при танцовите двойки, но с нова партньорка

  • 12 фев 2026 | 01:03
  • 1624
  • 0
Норвегия продължава да бъде лидер в класирането по медали на Олимпийските игри, България вече има два в актива си

Норвегия продължава да бъде лидер в класирането по медали на Олимпийските игри, България вече има два в актива си

  • 12 фев 2026 | 00:48
  • 2370
  • 0
Ден 5 на ОИ в Милано - Кортина: България има своя втори медал

Ден 5 на ОИ в Милано - Кортина: България има своя втори медал

  • 11 фев 2026 | 23:30
  • 21983
  • 5
Италиански триумф на двойка шейни и при мъжете

Италиански триумф на двойка шейни и при мъжете

  • 11 фев 2026 | 22:15
  • 919
  • 0
Американец спечели златото на 1000 метра бързо пързаляне с кънки с нов олимпийски рекорд

Американец спечели златото на 1000 метра бързо пързаляне с кънки с нов олимпийски рекорд

  • 11 фев 2026 | 21:41
  • 1322
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

  • 12 фев 2026 | 06:44
  • 5113
  • 31
Напрежението в Пловдив се покачва! Локо и Ботев излъчват последния полуфиналист за Купата

Напрежението в Пловдив се покачва! Локо и Ботев излъчват последния полуфиналист за Купата

  • 12 фев 2026 | 06:16
  • 4723
  • 16
Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: ще бъдат раздадени 9 комплекта медали

Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: ще бъдат раздадени 9 комплекта медали

  • 12 фев 2026 | 07:33
  • 3307
  • 0
ЦСКА ще продава Скаршем в Норвегия

ЦСКА ще продава Скаршем в Норвегия

  • 12 фев 2026 | 09:31
  • 489
  • 0
Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

  • 12 фев 2026 | 09:40
  • 151
  • 0
Сити унищожи Фулъм за едно полувреме и вече е на само три точки от Арсенал

Сити унищожи Фулъм за едно полувреме и вече е на само три точки от Арсенал

  • 11 фев 2026 | 23:27
  • 19150
  • 15