Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Калина Недялкова е единствената българска представителка в Милано-Кортина днес

Калина Недялкова е единствената българска представителка в Милано-Кортина днес

  • 12 фев 2026 | 07:57
  • 220
  • 0
Калина Недялкова е единствената българска представителка в Милано-Кортина днес

Състезателката по ски-бягане Калина Недялкова ще бъде единствената от българския олимпийски отбор, която ще се състезава днес на зимните Игри Милано-Кортина 2026.

Недялкова ще се включи в интервалния старт на 10 километра в свободен стил на трасето в Тезеро.

24-годишната националка ще потегли по трасето с номер 83 в 14:31.30 часа. Общо 111 са заявените участнички в дисциплината.

Ски-скачачът Владимир Зографски пък ще направи първа официална тренировка на голямата шанца в Предацо след 21:00 часа. Състезанието е в събота.

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Швеция започна олимпийския турнир по хокей на лед в Милано с трудна победа над домакина Италия

Швеция започна олимпийския турнир по хокей на лед в Милано с трудна победа над домакина Италия

  • 12 фев 2026 | 01:57
  • 1556
  • 0
Гийом Сизерон защити титлата си при танцовите двойки, но с нова партньорка

Гийом Сизерон защити титлата си при танцовите двойки, но с нова партньорка

  • 12 фев 2026 | 01:03
  • 1135
  • 0
Норвегия продължава да бъде лидер в класирането по медали на Олимпийските игри, България вече има два в актива си

Норвегия продължава да бъде лидер в класирането по медали на Олимпийските игри, България вече има два в актива си

  • 12 фев 2026 | 00:48
  • 1715
  • 0
Ден 5 на ОИ в Милано - Кортина: България има своя втори медал

Ден 5 на ОИ в Милано - Кортина: България има своя втори медал

  • 11 фев 2026 | 23:30
  • 21607
  • 5
Италиански триумф на двойка шейни и при мъжете

Италиански триумф на двойка шейни и при мъжете

  • 11 фев 2026 | 22:15
  • 802
  • 0
Американец спечели златото на 1000 метра бързо пързаляне с кънки с нов олимпийски рекорд

Американец спечели златото на 1000 метра бързо пързаляне с кънки с нов олимпийски рекорд

  • 11 фев 2026 | 21:41
  • 1126
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

  • 12 фев 2026 | 06:44
  • 2485
  • 24
Напрежението в Пловдив се покачва! Локо и Ботев излъчват последния полуфиналист за Купата

Напрежението в Пловдив се покачва! Локо и Ботев излъчват последния полуфиналист за Купата

  • 12 фев 2026 | 06:16
  • 2645
  • 12
Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: ще бъдат раздадени 9 комплекта медали

Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: ще бъдат раздадени 9 комплекта медали

  • 12 фев 2026 | 07:33
  • 1123
  • 0
Лудогорец отне мечтата на Левски за Купата! "Орлите" спечелиха и втората от петте битки със "сините"

Лудогорец отне мечтата на Левски за Купата! "Орлите" спечелиха и втората от петте битки със "сините"

  • 11 фев 2026 | 20:00
  • 149504
  • 938
Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

  • 11 фев 2026 | 16:23
  • 111410
  • 118
Сити унищожи Фулъм за едно полувреме и вече е на само три точки от Арсенал

Сити унищожи Фулъм за едно полувреме и вече е на само три точки от Арсенал

  • 11 фев 2026 | 23:27
  • 16408
  • 13