Калина Недялкова е единствената българска представителка в Милано-Кортина днес

Състезателката по ски-бягане Калина Недялкова ще бъде единствената от българския олимпийски отбор, която ще се състезава днес на зимните Игри Милано-Кортина 2026.

Недялкова ще се включи в интервалния старт на 10 километра в свободен стил на трасето в Тезеро.

24-годишната националка ще потегли по трасето с номер 83 в 14:31.30 часа. Общо 111 са заявените участнички в дисциплината.

Ски-скачачът Владимир Зографски пък ще направи първа официална тренировка на голямата шанца в Предацо след 21:00 часа. Състезанието е в събота.