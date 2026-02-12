Норвегия продължава да бъде лидер в класирането по медали на Олимпийските игри, България вече има два в актива си

Норвегия остава лидер в класирането по медали и след петия състезателен ден на Олимпийските игри в Милано-Кортина 2026 със седем титли и общо 13 отличия.

В подреждането има размествания, като вече тимът на САЩ е втори, а домакините от Италия са трети. Двата тима имат по четири титли, а домакините очаквано вървят към подобрение на рекорда си, като вече имат общо 13 медала.

България вече има две бронзови отличия - на Тервел Златев в алпийския сноуборд и на Лора Христова в биатлона, като засега това е най-успешната Олимпиада на българския тим след Солт Лейк Сити 2002.