  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Норвегия продължава да бъде лидер в класирането по медали на Олимпийските игри, България вече има два в актива си

Норвегия продължава да бъде лидер в класирането по медали на Олимпийските игри, България вече има два в актива си

  • 12 фев 2026 | 00:48
  • 285
  • 0
Норвегия продължава да бъде лидер в класирането по медали на Олимпийските игри, България вече има два в актива си

Норвегия остава лидер в класирането по медали и след петия състезателен ден на Олимпийските игри в Милано-Кортина 2026 със седем титли и общо 13 отличия.

В подреждането има размествания, като вече тимът на САЩ е втори, а домакините от Италия са трети. Двата тима имат по четири титли, а домакините очаквано вървят към подобрение на рекорда си, като вече имат общо 13 медала.

България вече има две бронзови отличия - на Тервел Златев в алпийския сноуборд и на Лора Христова в биатлона, като засега това е най-успешната Олимпиада на българския тим след Солт Лейк Сити 2002.

Американец спечели златото на 1000 метра бързо пързаляне с кънки с нов олимпийски рекорд

  • 11 фев 2026 | 21:41
  • 742
  • 0
Италианки спечелиха историческа първа титла в женските шейни

  • 11 фев 2026 | 20:59
  • 1148
  • 0
Словакия смаза олимпийския шампион на старта на хокейния турнир в Милано - Кортина

  • 11 фев 2026 | 20:53
  • 3452
  • 1
Линдзи Вон претърпя третата операция

  • 11 фев 2026 | 20:11
  • 3912
  • 5
Шампионката Симон: Отмъстих си!

  • 11 фев 2026 | 20:01
  • 2689
  • 0
Златният Фон Алмен: Може би след няколко години ще осъзная успеха си

  • 11 фев 2026 | 19:54
  • 1308
  • 0
Лудогорец отне мечтата на Левски за Купата! "Орлите" спечелиха и втората от петте битки със "сините"

  • 11 фев 2026 | 20:00
  • 141432
  • 902
Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

  • 11 фев 2026 | 16:23
  • 104868
  • 107
Саръбоюков с нов национален рекорд, победи Тентоглу и излезе еднолично като №1 в света с 8.45 м

  • 11 фев 2026 | 20:04
  • 20684
  • 17
Ливърпул нанесе първа домакинска загуба на Съндърланд

  • 12 фев 2026 | 00:11
  • 6650
  • 10
Сити унищожи Фулъм за едно полувреме и вече е на само три точки от Арсенал

  • 11 фев 2026 | 23:27
  • 7700
  • 11
Веласкес: Направихме голям мач и трябваше да продължим, знаете колко титли имат, разликата в бюджетите е много голяма

  • 11 фев 2026 | 20:42
  • 23527
  • 94