Тръмп ще използва ICE за охрана на Световното първенство

Във връзка с подготовката за Световното първенство през лятото от Съединените щати идва важна новина по въпроса за сигурността. Агенти на Агенцията за имиграционен и митнически контрол на САЩ (ICE) ще бъдат основна част от мерките за сигурност, съобщава “Атлетик”.

След мащабните протести срещу ICE както в САЩ, така и в Италия изпълняващият длъжността директор Тод Лайънс отговори на въпрос на демократа Нели Поу по време на изслушване в Камарата на представителите. Поу представлява деветия район на Ню Джърси, който включва стадион „МетЛайф“ в Ийст Ръдърфорд. На това съоръжение с капацитет 82 500 места ще се изиграят осем мача от турнира, включително финалът.

“ICE, и по-специално отделът за разследвания на вътрешната сигурност, е ключов компонент от цялостния апарат за сигурност на Мондиала - заяви Лайънс. - Ние сме ангажирани да гарантираме безопасността на събитието и на всички участници и посетители.“

Важно е да се отбележи, че това не е прецедент, тъй като ICE, която е разделена на два клона, редовно предоставя разузнавателна информация и подкрепа за сигурността по време на големи международни спортни събития.

Всъщност, агенти на ICE присъстват и в Италия за провеждащите се в момента Олимпийски игри в Милано и Кортина, въпреки че италианските власти подчертаха, че американските агенти не могат да извършват правоприлагащи операции извън САЩ. Въпреки това, както беше споменато, през последните дни в Италия, особено в Милано, имаше множество протести заради присъствието на ICE на италианска територия.

Стотици протестираха в Милано

Самата Нели Поу също изрази сериозни съмнения относно целесъобразността от използването на ICE за охрана по време на Мондиала, като подчерта, че това решение може да навреди на самия турнир. „Осъзнавате ли, че ако феновете се страхуват от несправедливо задържане или спиране без причина, това ще навреди на целия процес? Надявам се да го осъзнавате“, коментира Поу изказването на Лайънс.

В отговор той заяви: „ICE се ангажира да гарантира, че всеки, който посещава съоръженията, ще може да се насладо на едно безопасно събитие.“

Изслушването на изпълняващия длъжността директор Лайънс беше очаквано с голям интерес в САЩ, тъй като това беше първата му публична изява след убийството на Рене Гуд и Алекс Прети от агенти на ICE в Минеаполис през януари. Тези последни инциденти, заедно с експанзионистичните амбиции на президента Доналд Тръмп към Гренландия, отново повдигнаха въпроса за възможен бойкот на световния шампионат.

Бойкот на Мондиала? Тръмп печели с разгромен резултат

Турнирът ще започне на 11 юни и ще завърши на 19 юли, като 11 от 16-те града домакини са в САЩ (два в Канада и три в Мексико), където ще се проведат 78 от общо 104 мача, включително и финалът.