Бойкот на Мондиала? Тръмп печели с разгромен резултат

Възможен ли е бойкот на Световното първенство заради миграционните политики и спорната международна дипломация на Доналд Тръмп? Дебатът вече е на дневен ред след скорошни изявления на някои политически лидери, особено в Германия, и подкрепящата ги позиция на бившия президент на ФИФА Сеп Блатер.

Преди няколко дни адвокатът и експерт по антикорупция Марк Пийт заяви пред германския вестник „Дер Бунд“, че съветва феновете „да стоят далеч от Съединените щати“. Блатер го подкрепи в социалните мрежи. „Съгласен съм с това твърдение“, написа той. Всичко това разпали още повече дискусиите за евентуален бойкот на Мондиала, по-малко от шест месеца преди началото на турнира.

Убийството на Алекс Прети по време на протестите в Минеаполис от няколко агенти на американската Служба за имиграция и митнически контрол (ICE) допълнително нажежи обстановката. Напрежението вече беше започнало да се покачва, когато Тръмп нареди нахлуване във Венецуела, за да бъде заловен и обвинен в наркотрафик нейният президент Николас Мадуро.

Всъщност инициативата тръгва от Германия, която, заедно с Норвегия, беше и най-войнствено настроената страна срещу ФИФА, когато Мондиала през 2022 г. се проведе в Катар – държава, обвинявана в неспазване на основните човешки права. Оке Гьотлих, президент на клуба от Бундеслигата Санкт Паули, заяви, че „е дошло времето сериозно да обмислим и обсъдим бойкот“.

Разделение в мненията

Въпреки това президентът на Германския футболен съюз (DFB), в чийто управителен съвет Санкт Паули е един от единадесетте членове, бързо го опроверга публично: „В DFB сме единодушни, че този дебат е напълно погрешен в момента“. Друга влиятелна фигура в германския футбол - Ханс-Йоахим Вацке, президент на Борусия (Дортмунд), потвърди това: „От моя гледна точка, бойкот на Световното първенство е напълно неуместен в този момент“.

Във Франция също отхвърлиха идеята да се обърне гръб на Тръмп и Инфантино, които са стратегически партньори по всички въпроси, свързани с Мондиал 2026. Министърът на спорта, Марина Ферари, обясни: „Към този момент министерството няма никакво желание да бойкотира това голямо и дългоочаквано състезание“. Президентът на френската федерация Филип Диало е на същото мнение: „Следя отблизо международната обстановка, но в момента не се обмисля френският национален отбор да бойкотира Световното първенство“.

В Испания няма подобен дебат, нито някой се е изказвал публично. Испанската кралска футболна федерация (RFEF) е категорична, че ще следва указанията на ФИФА, особено предвид факта, че следващият Мондиал ще се проведе на нейна територия. Всеки конфликт с организатора на турнира четири години по-рано е по-добре да бъде избегнат.

В основата на всичко стоят отношенията между Тръмп и Инфантино. Президентът на ФИФА награди американския си колега с безпрецедентна награда за мир по време на жребия за Световното първенство във Вашингтон. Преди това той му позволи лично да ръководи работния екип, отговарящ за организацията на турнира. Дори се заговори, че Тръмп може да определя и променя градовете домакини според политическата ориентация на техните кметове.

Всичко това прави един бойкот невъзможен. Такъв прецедент никога не е имало на световно първенство по футбол. Подобни събития се случиха по време на Студената война на Олимпийските игри в Москва през 1980 г. и в Лос Анджелис през 1984 г., бойкотирани съответно от САЩ и СССР. Но това бяха други времена. Силата на футбола, съюзът между ФИФА и САЩ и наближаващото събитие правят мисълта за толкова драстична ситуация трудна, почти невъзможна.



АРИТЦ ГАБИЛОНДО, "АС"

