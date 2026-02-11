Популярни
  Sportal.bg
  Лека атлетика
  Христо Илиев подобри 48-годишния национален рекорд на България на 60 м и се класира за Световното

Христо Илиев подобри 48-годишния национален рекорд на България на 60 м и се класира за Световното

  • 11 фев 2026 | 17:56
  • 4342
  • 1

Христо Илиев продължи с отличните си изяви през сезона и подобри националния рекорд на България на 60 метра. Той завърши втори в сериите на турнира от Световния атлетически тур в зала със “златен етикет” в Белград с 6.54 секунди и вече е най-бързият българин за всички времена под покрив. Илиев коригира върховото постижение на Петър Петров от 6.58 секунди, поставено през далечната 1978 година. С този резултат Илиев се класира за финала в Белград, който е по-късно днес. Постижението му е също и покрит норматив за участие на Световното първенство в зала в Торун през март. С този резултат талантът от Сливен, който се готви при Валя Демирева, се нареди на 14-то място в планетарната ранглиста за сезона, като поделя тази позиция с още трима спринтьори.

Другият българин на 60 метра Никола Караманолов завърши пети в своята серия с 6.72 сек и не успя да намери място сред финалистите.

Финалът на 60 метра при мъжете е днес в 19:55 часа българско време.

Преди по-малко от седмица Илиев спечели старта на 60 м на Открития турнир в София с 6.61 сек и се нареди на четвърто място във вечната ранглиста на България, но днес стана най-бързият в родината ни в зала.

