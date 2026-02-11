Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Задава се епизод 2 на здравата битка между Лудогорец и Левски - на живо от Разград преди сблъсъка от 1/4-финалите за Купата
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Турнирът в Белград започна с рекорд на Шпанович в тройния скок

Турнирът в Белград започна с рекорд на Шпанович в тройния скок

  • 11 фев 2026 | 16:49
  • 616
  • 0
Турнирът в Белград започна с рекорд на Шпанович в тройния скок

Турнирът от Световния атлетически тур в зала със “златен етикет” в Белград започна с рекорд на домакините. Голямата звезда Ивана Шпанович спечели тройния скок при жените с рекорд на турнира от 14.27 метра. Тя коригира два пъти най-доброто постижение на надпреварата в Белград, като при първото си излизане в сектора постигна 14.19 м, а при четвъртото записа 14.27 м.

Втора в тройния скок завърши шведката Мая Аскаг с 13.79 м, а трета е още една от представителките на домакините Александрия Митрович.

Турнирът в Белград продължава, а по-късно днес в него участие ще вземат четирима българи - Пламена Миткова и Божидар Саръбоюков в скока на дължина и Христо Илиев и Никола Караманолов на 60 метра.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Чарлтън се цели в историческа трета поредна световна титла

Чарлтън се цели в историческа трета поредна световна титла

  • 11 фев 2026 | 15:16
  • 290
  • 0
Церемонията „Спортист на годината“ на живо на Sportal.bg на 25 февруари

Церемонията „Спортист на годината“ на живо на Sportal.bg на 25 февруари

  • 11 фев 2026 | 15:04
  • 2484
  • 0
Арманд Дуплантис продължава защитата на титлата си от Диамантената лига в Шанхай

Арманд Дуплантис продължава защитата на титлата си от Диамантената лига в Шанхай

  • 11 фев 2026 | 14:44
  • 2443
  • 0
Сидни Маклафлин-Леврон разкри най-големия си страх в очакване на майчинството

Сидни Маклафлин-Леврон разкри най-големия си страх в очакване на майчинството

  • 11 фев 2026 | 13:26
  • 901
  • 0
Стани шампион в Бирмингам 2026 – кандидатурите за доброволци вече са отворени

Стани шампион в Бирмингам 2026 – кандидатурите за доброволци вече са отворени

  • 11 фев 2026 | 13:19
  • 346
  • 0
Колоджиейски с втора победа в Чехия в рамките на четири дни

Колоджиейски с втора победа в Чехия в рамките на четири дни

  • 11 фев 2026 | 13:14
  • 565
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

  • 11 фев 2026 | 16:23
  • 42536
  • 47
11-те на Лудогорец и Левски, големи изненади в двата състава

11-те на Лудогорец и Левски, големи изненади в двата състава

  • 11 фев 2026 | 16:58
  • 14581
  • 15
Арда елиминира Ботев след зрелищен мач в мъглата във Враца

Арда елиминира Ботев след зрелищен мач в мъглата във Враца

  • 11 фев 2026 | 16:56
  • 24995
  • 16
Ден 5 на ОИ в Милано - Кортина: България има своя втори медал

Ден 5 на ОИ в Милано - Кортина: България има своя втори медал

  • 11 фев 2026 | 16:57
  • 10467
  • 1
Церемонията „Спортист на годината“ на живо на Sportal.bg на 25 февруари

Церемонията „Спортист на годината“ на живо на Sportal.bg на 25 февруари

  • 11 фев 2026 | 15:04
  • 2484
  • 0
Лора Христова: Това е най-силното ми състезание досега

Лора Христова: Това е най-силното ми състезание досега

  • 11 фев 2026 | 16:34
  • 3480
  • 8