Турнирът в Белград започна с рекорд на Шпанович в тройния скок

Турнирът от Световния атлетически тур в зала със “златен етикет” в Белград започна с рекорд на домакините. Голямата звезда Ивана Шпанович спечели тройния скок при жените с рекорд на турнира от 14.27 метра. Тя коригира два пъти най-доброто постижение на надпреварата в Белград, като при първото си излизане в сектора постигна 14.19 м, а при четвъртото записа 14.27 м.

Втора в тройния скок завърши шведката Мая Аскаг с 13.79 м, а трета е още една от представителките на домакините Александрия Митрович.

Турнирът в Белград продължава, а по-късно днес в него участие ще вземат четирима българи - Пламена Миткова и Божидар Саръбоюков в скока на дължина и Христо Илиев и Никола Караманолов на 60 метра.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages