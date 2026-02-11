Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Ботев удължи договора на защитник

Ботев удължи договора на защитник

  • 11 фев 2026 | 14:50
  • 378
  • 1
Ботев удължи договора на защитник

Босът на Ботев (Пловдив)Илиян Филипов, обяви новината, че клубът е удължил договора на защитника Ивайло Видев.

„Днес за мен е специален ден.

ПФК Ботев Пловдив продължава напред със своя юноша Ивайло Видев. Подписахме нов договор за срок от три години – от 01.07.2026 г. до 30.06.2029 г.

Ивайло е само на 19, но развитието му през последния период беше повече от впечатляващо. Видяхме израстване в играта, увереност в решенията и най-важното – отношение към емблемата. Такива момчета трябва да бъдат гръбнакът на отбора.

За мен това не е просто подновяване на договор. Това е ясна посока. Ботев ще гради около своите кадри. Ще даваме път на момчетата от нашата ДЮШ, ще ги защитаваме и ще им създаваме условия да се развиват на най-високо ниво.

Когато един юноша стигне до първия отбор и се утвърди, това е най-силната мотивация за всички в школата. Това е доказателство, че трудът се забелязва и се оценява. Че вратата не е затворена. Че шансът е реален.

Искам всяко дете в академията да знае – ако работиш достатъчно, ако носиш Ботев в сърцето си и ако си готов да се бориш, мястото ти може да бъде на терена пред хиляди ботевисти.

Продължаваме да изграждаме отбор със самочувствие, идентичност и характер.

Ботев има бъдеще. И това бъдеще е наше“.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Филипов надъхва Ботев с голяма премия при разгром над Локо (Пд)

Филипов надъхва Ботев с голяма премия при разгром над Локо (Пд)

  • 11 фев 2026 | 09:31
  • 2954
  • 12
Николай Кънчев за проведената подготовка, селекцията и целите пред Бенковски

Николай Кънчев за проведената подготовка, селекцията и целите пред Бенковски

  • 11 фев 2026 | 09:30
  • 1531
  • 3
Илиян Филипов подхвана и Наско Сираков

Илиян Филипов подхвана и Наско Сираков

  • 11 фев 2026 | 09:27
  • 8250
  • 27
Левски 2007 взе нападател от Втора лига

Левски 2007 взе нападател от Втора лига

  • 11 фев 2026 | 09:10
  • 2325
  • 4
Волов-Шумен 2007 няма да играе в Румъния

Волов-Шумен 2007 няма да играе в Румъния

  • 11 фев 2026 | 08:59
  • 844
  • 0
Враца или Кърджали ще ликува?

Враца или Кърджали ще ликува?

  • 11 фев 2026 | 08:00
  • 5880
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Враца) 2:2 Арда, зрелище на "Христо Ботев"

Ботев (Враца) 2:2 Арда, зрелище на "Христо Ботев"

  • 11 фев 2026 | 15:01
  • 5538
  • 9
Лудогорец срещу Левски в епизод две - кой ще се класира напред за Купата?

Лудогорец срещу Левски в епизод две - кой ще се класира напред за Купата?

  • 11 фев 2026 | 07:45
  • 17326
  • 81
Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Четири наши момичета ще участват в старта на 15 км в биатлона

Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Четири наши момичета ще участват в старта на 15 км в биатлона

  • 11 фев 2026 | 07:15
  • 13502
  • 5
Беше определен първият шампион за петия ден на Олимпийските игри в Милано - Кортина

Беше определен първият шампион за петия ден на Олимпийските игри в Милано - Кортина

  • 11 фев 2026 | 14:08
  • 6106
  • 1
Церемонията „Спортист на годината“ на живо на Sportal.bg на 25 февруари

Церемонията „Спортист на годината“ на живо на Sportal.bg на 25 февруари

  • 11 фев 2026 | 15:04
  • 704
  • 0
Официално: Тотнъм отново остана без наставник

Официално: Тотнъм отново остана без наставник

  • 11 фев 2026 | 12:39
  • 9617
  • 15