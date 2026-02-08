Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Олимпиакос
  3. Рафа Бенитес изведе Панатинайкос до първи триумф в дербито на Гърция от две години

Рафа Бенитес изведе Панатинайкос до първи триумф в дербито на Гърция от две години

  • 8 фев 2026 | 23:04
  • 1009
  • 0
Рафа Бенитес изведе Панатинайкос до първи триумф в дербито на Гърция от две години

Панатинайкос спечели вечното дерби на гръцкия футбол след успех с 1:0 в гостуването си на Олимпиакос в срещата от 20-ия кръг на гръцката Супер Лига.

С успеха “детелините” запазиха шансовете си да се класират за шампионския плейоф, като към момента изостават на шест точки, но имат и мач в пасив спрямо четвъртия Левадиакос. Поражението попречи на шампионите да се завърнат на върха в класирането, където започнаха кръга.

Вместо това там остана АЕК на Мартин Георгиев, който по-рано днес разби Пансерайкос с 4:0. Този резултат зарадва и другия тим с българско участие в южната ни съседка – ПАОК, който направи нулево равенство в градското дерби срещу Арис (Солун). Така интригата във футболния шампионат на Гърция остава особено голяма, тъй като разликата между първия и третия преди началото на плейофите е само три точки. До края на редовния сезон остават още шест кръга.

АЕК на Мартин Георгиев излезе на върха в Гърция
АЕК на Мартин Георгиев излезе на върха в Гърция

“Детелините” нанесоха ранен удар, след като още в 7-ата минута Висенте Таборда изведе гостите напред.

Иначе двата тима направиха интересен мач, в който имаше общо 20 голови положения, като логично домакините от Олимпиакос създадоха повече ситуации в опит да осъществят поне частичен обрат.

По този начин тимът, воден от Рафаел Бенитес, записа първи успех във вечното дерби от март 2024 г., или от осем мача насам.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ювентус 1:2 Лацио, "бианконерите" са обратно в мача

Ювентус 1:2 Лацио, "бианконерите" са обратно в мача

  • 8 фев 2026 | 22:17
  • 2518
  • 14
Валенсия 0:1 Реал Мадрид, попадение на Карерас

Валенсия 0:1 Реал Мадрид, попадение на Карерас

  • 8 фев 2026 | 23:00
  • 5204
  • 35
Бетис си отмъсти на Атлетико и разби мечтите на столичани

Бетис си отмъсти на Атлетико и разби мечтите на столичани

  • 8 фев 2026 | 21:45
  • 2654
  • 0
ПСЖ 5:0 Марсилия, наказателната акция продължава

ПСЖ 5:0 Марсилия, наказателната акция продължава

  • 8 фев 2026 | 21:45
  • 3297
  • 4
Инфантино със специален поздрав към Стоичков

Инфантино със специален поздрав към Стоичков

  • 8 фев 2026 | 21:21
  • 1846
  • 3
Фенербахче удължи договора на своя голмайстор

Фенербахче удължи договора на своя голмайстор

  • 8 фев 2026 | 21:16
  • 1713
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

20 години по-късно България с олимпийски медал! Тервел Замфиров донесе отличие

20 години по-късно България с олимпийски медал! Тервел Замфиров донесе отличие

  • 8 фев 2026 | 15:22
  • 80471
  • 108
Стоичков ще играе Стоичков в дългоочаквания филм за Камата

Стоичков ще играе Стоичков в дългоочаквания филм за Камата

  • 8 фев 2026 | 22:19
  • 8406
  • 76
Валенсия 0:1 Реал Мадрид, попадение на Карерас

Валенсия 0:1 Реал Мадрид, попадение на Карерас

  • 8 фев 2026 | 23:00
  • 5204
  • 35
Ювентус 1:2 Лацио, "бианконерите" са обратно в мача

Ювентус 1:2 Лацио, "бианконерите" са обратно в мача

  • 8 фев 2026 | 22:17
  • 2518
  • 14
ПСЖ 5:0 Марсилия, наказателната акция продължава

ПСЖ 5:0 Марсилия, наказателната акция продължава

  • 8 фев 2026 | 21:45
  • 3297
  • 4
Лудо дерби на "Анфийлд" с решаваща дузпа в добавеното време разплака Ливърпул и остави Ман Сити в битката

Лудо дерби на "Анфийлд" с решаваща дузпа в добавеното време разплака Ливърпул и остави Ман Сити в битката

  • 8 фев 2026 | 20:37
  • 34008
  • 161