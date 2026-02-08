Рафа Бенитес изведе Панатинайкос до първи триумф в дербито на Гърция от две години

Панатинайкос спечели вечното дерби на гръцкия футбол след успех с 1:0 в гостуването си на Олимпиакос в срещата от 20-ия кръг на гръцката Супер Лига.

С успеха “детелините” запазиха шансовете си да се класират за шампионския плейоф, като към момента изостават на шест точки, но имат и мач в пасив спрямо четвъртия Левадиакос. Поражението попречи на шампионите да се завърнат на върха в класирането, където започнаха кръга.

Вместо това там остана АЕК на Мартин Георгиев, който по-рано днес разби Пансерайкос с 4:0. Този резултат зарадва и другия тим с българско участие в южната ни съседка – ПАОК, който направи нулево равенство в градското дерби срещу Арис (Солун). Така интригата във футболния шампионат на Гърция остава особено голяма, тъй като разликата между първия и третия преди началото на плейофите е само три точки. До края на редовния сезон остават още шест кръга.

“Детелините” нанесоха ранен удар, след като още в 7-ата минута Висенте Таборда изведе гостите напред.

Иначе двата тима направиха интересен мач, в който имаше общо 20 голови положения, като логично домакините от Олимпиакос създадоха повече ситуации в опит да осъществят поне частичен обрат.

По този начин тимът, воден от Рафаел Бенитес, записа първи успех във вечното дерби от март 2024 г., или от осем мача насам.