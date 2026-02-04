ПАОК взе преднина в битката с Панатинайкос от 1/2-финала за Купата на Гърция, Десподов не игра

ПАОК взе крехка преднина в сблъсъка с Панатинайкос от 1/2-финалите за Купата на Гърция.Солунчани спечелиха с 1:0 при визитата си в Атина и направиха първата крачка към финала. Българският национал Кирил Десподов обаче не получи шанс за изява в този двубой и остана на пейката.

И двата тима подходиха доста предпазливо към мача и положенията пред двете врати не изобилстваха. Все пак гостите бяха по-активният от двата отбора и това им се отплати. В 67-ата минута те си спечелиха дузпа в своя полза, а Йоргос Якумакис реализира наказателния удар за 0:1.

Така ПАОК излезе с едни гърди напред в сблъсъка между двата тима и гледа с оптимизъм към реванша, който е на 11 февруари на "Тумба".

В другия полуфинален сблъсък Левадиакос и ОФИ Крит не излъчиха победител и оставиха развръзката за реванша след 1:1.