Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. ПАОК взе преднина в битката с Панатинайкос от 1/2-финала за Купата на Гърция, Десподов не игра

ПАОК взе преднина в битката с Панатинайкос от 1/2-финала за Купата на Гърция, Десподов не игра

  • 4 фев 2026 | 22:29
  • 386
  • 0
ПАОК взе преднина в битката с Панатинайкос от 1/2-финала за Купата на Гърция, Десподов не игра

ПАОК взе крехка преднина в сблъсъка с Панатинайкос от 1/2-финалите за Купата на Гърция.Солунчани спечелиха с 1:0 при визитата си в Атина и направиха първата крачка към финала. Българският национал Кирил Десподов обаче не получи шанс за изява в този двубой и остана на пейката.

И двата тима подходиха доста предпазливо към мача и положенията пред двете врати не изобилстваха. Все пак гостите бяха по-активният от двата отбора и това им се отплати. В 67-ата минута те си спечелиха дузпа в своя полза, а Йоргос Якумакис реализира наказателния удар за 0:1.

Така ПАОК излезе с едни гърди напред в сблъсъка между двата тима и гледа с оптимизъм към реванша, който е на 11 февруари на "Тумба".

В другия полуфинален сблъсък Левадиакос и ОФИ Крит не излъчиха победител и оставиха развръзката за реванша след 1:1.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Манчестър Сити 3:0 Нюкасъл, начало на втората част

Манчестър Сити 3:0 Нюкасъл, начало на втората част

  • 4 фев 2026 | 22:02
  • 3284
  • 10
Интер 2:0 Торино, символичните домакини направиха огромна крачка към победата

Интер 2:0 Торино, символичните домакини направиха огромна крачка към победата

  • 4 фев 2026 | 23:09
  • 1912
  • 1
Роналдо възнамерява да бойкотира втори мач на Ал-Насър

Роналдо възнамерява да бойкотира втори мач на Ал-Насър

  • 4 фев 2026 | 20:55
  • 3065
  • 16
Отложиха мача на Митов срещу Селтик

Отложиха мача на Митов срещу Селтик

  • 4 фев 2026 | 19:18
  • 939
  • 0
Гризман се завръща в групата на Атлетико

Гризман се завръща в групата на Атлетико

  • 4 фев 2026 | 19:05
  • 621
  • 0
Капитанът на Наполи ще претърпи операция

Капитанът на Наполи ще претърпи операция

  • 4 фев 2026 | 18:41
  • 955
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Интер 2:0 Торино, символичните домакини направиха огромна крачка към победата

Интер 2:0 Торино, символичните домакини направиха огромна крачка към победата

  • 4 фев 2026 | 23:09
  • 1912
  • 1
Манчестър Сити 3:0 Нюкасъл, начало на втората част

Манчестър Сити 3:0 Нюкасъл, начало на втората част

  • 4 фев 2026 | 22:02
  • 3284
  • 10
БФС започва да анализира съдийските решения в поредица

БФС започва да анализира съдийските решения в поредица

  • 4 фев 2026 | 17:06
  • 8874
  • 40
Официално: Левски се раздели с Папи Галчев

Официално: Левски се раздели с Папи Галчев

  • 4 фев 2026 | 17:36
  • 16461
  • 30
Текпетей получил смъртни заплахи след мача с Левски - Лудогорец сигнализира властите

Текпетей получил смъртни заплахи след мача с Левски - Лудогорец сигнализира властите

  • 4 фев 2026 | 14:46
  • 20439
  • 210
Парламентарните избори объркват плановете за ЦСКА - Левски

Парламентарните избори объркват плановете за ЦСКА - Левски

  • 4 фев 2026 | 12:01
  • 26422
  • 66