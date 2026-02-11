Популярни
Очаквайте в 12:00: Малена и Тервел Замфирови са новите лица на София – Евростолица на спорта за 2026
Антонели каза кой е най-важният урок, който е научил в дебютния си сезон във Формула 1

  • 11 фев 2026 | 10:45
  • 667
  • 0

Андреа Кими Антонели разкри кой е бил най-важният урок, който е научил в хода на дебютния си сезон във Формула 1 през 2025 година.

Италианецът влезе в световния шампионат на едва 18-годишна възраст, при това с отбора на Мерцедес. Той записа общо три качвания на подиума в хода на сезон 2025, но имаше и една доста трудно поредица от стартове в Европа. На територията на Стария континент Антонели взе едва три точки в девет състезателни уикенда, но призна, че тази серия му е помогнала в неговото развитие.

Андреа Кими Антонели невредим в автомобилна катастрофа
Андреа Кими Антонели невредим в автомобилна катастрофа

„Има много неща, които научих през сезона. Определено разбрах от какво се нуждая на и извън пистата, с каква нагласа трябва да съм. Разбрах, че е много важно да имам правилната нагласа преди всяка една сесия.

„Трябва да се фокусирам върху правилните нещо, върху важните неща, а не само върху крайния резултат. Трябва да се фокусирам върху това как да стигне до него, а това означава, че трябва да правя всичко правилно.

„Смятам, че израснах много в хода на сезона. Станах по-зрял, особено, след като преодолях трудните моменти, те наистина ми помогнаха да израсна. Сега мога да реагирам по-добре в различни ситуации. Разбира се, има какво да се подобрява, но се движа по добра траектория“, обясни Антонели.

Снимки: Gettyimages

