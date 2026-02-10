Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА реши червеното дерби срещу ЦСКА 1948 и продължава за Купата - на живо след 2:0
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Официално: дербито на Пловдив по "старото" време

Официално: дербито на Пловдив по "старото" време

  • 10 фев 2026 | 19:18
  • 2261
  • 4
Официално: дербито на Пловдив по "старото" време

Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз официално обяви, че дербито на Пловдив от 1/4-финалите за Sesame Купа на България Локомотив - Ботев ще се играе на 12 февруари от 18:00 часа. Първоначалният час бе върнат, след като вчера бе съобщено, че се изтегля за 15:30 ч.

Босът на Ботев (Пд): Смениха часа, за да може Ракетчика да гледа дербито в адекватно състояние
Босът на Ботев (Пд): Смениха часа, за да може Ракетчика да гледа дербито в адекватно състояние

"След писмо от ГДНП при МВР от 02.02.2026 г с искане за промяна на началния час, СТК при БФС промени часът на пловдивското дерби. На 10.02.2026 година в БФС постъпи ново писмо от ГДНП при МВР с което се препоръчва да бъде върнат началния час по програма. Предвид горното и със съгласието на Броудкастинг груп и БПФЛ, срещата от 1/4 финалите на купа България, между отборите на ПФК „Локомотив 1926“ Пд и ПФК „Ботев“ Пд, ще се играе по предварително обявената програма на 12.02.2026 година от 18.00 часа", написаха на сайта на Футболния съюз.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Обрат: върнаха стария час на дербито на Пловдив

Обрат: върнаха стария час на дербито на Пловдив

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 5420
  • 2
Звезда на ЦСКА излезе от ареста

Звезда на ЦСКА излезе от ареста

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 25642
  • 29
Пастор с първи думи след ареста: Ще си понеса последствията

Пастор с първи думи след ареста: Ще си понеса последствията

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 3836
  • 8
ЦСКА не даде шанс на ЦСКА 1948 и е на 1/2-финал за Купата, предстои нов "червен" сблъсък

ЦСКА не даде шанс на ЦСКА 1948 и е на 1/2-финал за Купата, предстои нов "червен" сблъсък

  • 10 фев 2026 | 19:59
  • 75193
  • 278
Велико Търново бе домакин на среща с клубовете от Северозападната Трета лига

Велико Търново бе домакин на среща с клубовете от Северозападната Трета лига

  • 10 фев 2026 | 16:47
  • 1166
  • 1
17-годишен талант с дебют като титуляр за Славия

17-годишен талант с дебют като титуляр за Славия

  • 10 фев 2026 | 15:45
  • 1449
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА не даде шанс на ЦСКА 1948 и е на 1/2-финал за Купата, предстои нов "червен" сблъсък

ЦСКА не даде шанс на ЦСКА 1948 и е на 1/2-финал за Купата, предстои нов "червен" сблъсък

  • 10 фев 2026 | 19:59
  • 75193
  • 278
Звезда на ЦСКА излезе от ареста

Звезда на ЦСКА излезе от ареста

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 25642
  • 29
Веласкес: Готови сме да направим много добър мач и да спечелим

Веласкес: Готови сме да направим много добър мач и да спечелим

  • 10 фев 2026 | 10:45
  • 31365
  • 79
Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20

Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20

  • 10 фев 2026 | 16:15
  • 17456
  • 13
Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Силно представяне на Благой Тодев

Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Силно представяне на Благой Тодев

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 23971
  • 18
Девет златни медала ще бъдат раздадени в 4-тия ден на Милано – Кортина 2026, ето шампионите до момента

Девет златни медала ще бъдат раздадени в 4-тия ден на Милано – Кортина 2026, ето шампионите до момента

  • 10 фев 2026 | 17:10
  • 10394
  • 3