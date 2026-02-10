Официално: дербито на Пловдив по "старото" време

Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз официално обяви, че дербито на Пловдив от 1/4-финалите за Sesame Купа на България Локомотив - Ботев ще се играе на 12 февруари от 18:00 часа. Първоначалният час бе върнат, след като вчера бе съобщено, че се изтегля за 15:30 ч.

"След писмо от ГДНП при МВР от 02.02.2026 г с искане за промяна на началния час, СТК при БФС промени часът на пловдивското дерби. На 10.02.2026 година в БФС постъпи ново писмо от ГДНП при МВР с което се препоръчва да бъде върнат началния час по програма. Предвид горното и със съгласието на Броудкастинг груп и БПФЛ, срещата от 1/4 финалите на купа България, между отборите на ПФК „Локомотив 1926“ Пд и ПФК „Ботев“ Пд, ще се играе по предварително обявената програма на 12.02.2026 година от 18.00 часа", написаха на сайта на Футболния съюз.