  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  Босът на Ботев (Пд): Смениха часа, за да може Ракетчика да гледа дербито в адекватно състояние

Босът на Ботев (Пд): Смениха часа, за да може Ракетчика да гледа дербито в адекватно състояние

  • 10 фев 2026 | 17:58
  • 3588
  • 10
Босът на Ботев (Пд): Смениха часа, за да може Ракетчика да гледа дербито в адекватно състояние

Собственикът на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов излезе с коментар покрай хаоса с началния час на дербито срещу Локомотив (Пловдив) в четвъртфиналите за Sesame Купа на България. Бизнесменът се заяде с колегата си Христо Крушарски, като публикува негова снимка във "Фейсбук" и написа:

Ботев (Пловдив) поиска проверка на терена на "Лаута"
Ботев (Пловдив) поиска проверка на терена на "Лаута"

"Смяната на часа на пловдивското дерби най-вероятно е направена, за да може Ракетчика да го гледа в адекватно състояние. След 18:00 това не е гарантирано. Проблемът е, че футболният календар не би трябвало да се съобразява с лични режими, а с правила, фенове и здрав разум".

