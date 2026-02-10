Босът на Ботев (Пд): Смениха часа, за да може Ракетчика да гледа дербито в адекватно състояние

Собственикът на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов излезе с коментар покрай хаоса с началния час на дербито срещу Локомотив (Пловдив) в четвъртфиналите за Sesame Купа на България. Бизнесменът се заяде с колегата си Христо Крушарски, като публикува негова снимка във "Фейсбук" и написа:

"Смяната на часа на пловдивското дерби най-вероятно е направена, за да може Ракетчика да го гледа в адекватно състояние. След 18:00 това не е гарантирано. Проблемът е, че футболният календар не би трябвало да се съобразява с лични режими, а с правила, фенове и здрав разум".