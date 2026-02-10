Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА реши червеното дерби срещу ЦСКА 1948 и продължава за Купата - на живо след 2:0
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Динко Динев е на четвъртфинал на двойки в Египет

Динко Динев е на четвъртфинал на двойки в Египет

  • 10 фев 2026 | 19:07
  • 530
  • 0
Динко Динев е на четвъртфинал на двойки в Египет

Динко Динев се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърди кортове в Шарм ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

Българинът и Али Хабиб (Великобритания) победиха хърватите Емануел Иванишевич и Мили Поличак със 7:5, 7:6(4) за 86 минути.

Григор Димитров и Георги Георгиев отпаднаха в първия кръг на двойки в Далас
Григор Димитров и Георги Георгиев отпаднаха в първия кръг на двойки в Далас

Двамата направиха решаващ пробив в 11-ия гейм, с който взеха първия сет. Във втората част те имаха аванс от 5:3, съперниците им изравниха, но в последвалия тайбрек нямаха проблеми и затвориха мача.

В спор за място на полуфиналите Динев и Хабиб ще играят срещу водачите в схемата Оскар Брострьом Поулсен (Дания) и Никола Славич (Швеция).

Без промяна за Григор в световната ранглиста, Нестеров и Радулов с голям скок
Без промяна за Григор в световната ранглиста, Нестеров и Радулов с голям скок

На сингъл българинът е поставен под номер 7 в схемата и в първия кръг ще срещне квалификанта Сергей Петров (Русия).

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Тенис

Григор Димитров и Георги Георгиев отпаднаха в първия кръг на двойки в Далас

Григор Димитров и Георги Георгиев отпаднаха в първия кръг на двойки в Далас

  • 10 фев 2026 | 01:48
  • 7264
  • 10
Виктория Томова допусна поражение на двойки в Португалия

Виктория Томова допусна поражение на двойки в Португалия

  • 9 фев 2026 | 22:37
  • 743
  • 5
Серина Уилямс има право да се завърне на корта в края на месеца

Серина Уилямс има право да се завърне на корта в края на месеца

  • 9 фев 2026 | 21:30
  • 2412
  • 0
Юго Юмбер победи бившия шампион Даниил Медведев в Ротердам

Юго Юмбер победи бившия шампион Даниил Медведев в Ротердам

  • 9 фев 2026 | 21:20
  • 1510
  • 0
Олимпийската шампионка от Париж 2024 се завърна на корта с победа в Доха

Олимпийската шампионка от Париж 2024 се завърна на корта с победа в Доха

  • 9 фев 2026 | 20:08
  • 925
  • 0
Виктория Томова изхвърча от топ 150, нов рекорд на Елизара Янева

Виктория Томова изхвърча от топ 150, нов рекорд на Елизара Янева

  • 9 фев 2026 | 12:06
  • 1177
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА не даде шанс на ЦСКА 1948 и е на 1/2-финал за Купата, предстои нов "червен" сблъсък

ЦСКА не даде шанс на ЦСКА 1948 и е на 1/2-финал за Купата, предстои нов "червен" сблъсък

  • 10 фев 2026 | 19:59
  • 75117
  • 278
Звезда на ЦСКА излезе от ареста

Звезда на ЦСКА излезе от ареста

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 25607
  • 29
Веласкес: Готови сме да направим много добър мач и да спечелим

Веласкес: Готови сме да направим много добър мач и да спечелим

  • 10 фев 2026 | 10:45
  • 31352
  • 79
Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20

Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20

  • 10 фев 2026 | 16:15
  • 17443
  • 13
Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Силно представяне на Благой Тодев

Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Силно представяне на Благой Тодев

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 23960
  • 18
Девет златни медала ще бъдат раздадени в 4-тия ден на Милано – Кортина 2026, ето шампионите до момента

Девет златни медала ще бъдат раздадени в 4-тия ден на Милано – Кортина 2026, ето шампионите до момента

  • 10 фев 2026 | 17:10
  • 10390
  • 3