Динко Динев е на четвъртфинал на двойки в Египет

Динко Динев се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърди кортове в Шарм ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

Българинът и Али Хабиб (Великобритания) победиха хърватите Емануел Иванишевич и Мили Поличак със 7:5, 7:6(4) за 86 минути.

Григор Димитров и Георги Георгиев отпаднаха в първия кръг на двойки в Далас

Двамата направиха решаващ пробив в 11-ия гейм, с който взеха първия сет. Във втората част те имаха аванс от 5:3, съперниците им изравниха, но в последвалия тайбрек нямаха проблеми и затвориха мача.

В спор за място на полуфиналите Динев и Хабиб ще играят срещу водачите в схемата Оскар Брострьом Поулсен (Дания) и Никола Славич (Швеция).

Без промяна за Григор в световната ранглиста, Нестеров и Радулов с голям скок

На сингъл българинът е поставен под номер 7 в схемата и в първия кръг ще срещне квалификанта Сергей Петров (Русия).

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg