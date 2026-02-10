Популярни
  Райо Валекано
  2. Райо Валекано
  Ла Лига инспектира стадиона на Райо Валекано в четвъртък, за да избегне станалото през уикенда

Ла Лига инспектира стадиона на Райо Валекано в четвъртък, за да избегне станалото през уикенда

  • 10 фев 2026 | 18:21
  • 330
  • 0
Ла Лига инспектира стадиона на Райо Валекано в четвъртък, за да избегне станалото през уикенда

Четвъртък ще бъде решаващ ден, в който Ла Лига ще определи дали теренът на стадион „Вайекас“ е годен за провеждането на мача между Райо Валекано и Атлетико. Срещата е насрочена за неделя от 16:15 часа. Подобна ситуация се разигра и миналата събота, когато само четири часа преди двубоя срещу Овиедо и мадридчани беше взето решение за отлагане, тъй като „терена не отговаряше на необходимите гаранции за безопасно провеждане на срещата“. Все още няма определена нова дата за отложения мач. Двата клуба, Райо и Овиедо, имат срок до четвъртък да намерят ден, който да устройва и двете страни. Ако не бъде постигнато споразумение, Ла Лига ще определи датата и часа.

Отложиха първия мач за деня в Ла Лига
Отложиха първия мач за деня в Ла Лига

В очакване на предстоящата инспекция от Ла Лига, компанията “Роялверд” работи неуморно, за да приведе тревното покритие в възможно най-добро състояние. Във вторник десетки работници отстраняваха водата, събрала се върху термопокривалата, които защитаваха най-засегнатите зони около наказателните полета. Продължаващият дъжд е основният враг, който пречи на подсушаването на терена.

Освен това, в зоната на наказателното поле можеше да се види огромно съоръжение за изсушаване. Въпреки че се забелязва известно подобрение в състоянието на настилката, преобладават предпазливостта и притеснението. Въпросът дали дербито ще се играе беше един от най-често задаваните сред феновете, които се бяха наредили на касите, за да им бъдат възстановени парите от мача с Овиедо. Отговорът на тази загадка ще стане ясен само след няколко часа.

Снимки: Gettyimages

