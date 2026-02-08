Нидерландска състезателка в бързото пързаляне с кънки влезе в конфликт с медии от страната й след отказ за интервю

Юта Леердам влезе в открит конфликт с медиите от страната си, след като отказа интервюта след първия си старт на Олимпийските игри Милано-Кортина 2026, пише агенция ДПА. 27-годишната спортистка склони да говори единствено за държавната медия NOS на по-късен етап.

Леердам ще се състезава утре на 1 000 метра, като в тази дисциплина тя спечели сребро в Пекин 2022 и две световни титли.

"Искам просто да остана изолирана и да се подготвям за състезанията. Не мисля, че има какво толкова да споделя с медиите. Запазих мълчание и преди Световното първенство. Нямам какво толкова да кажа и съм напълно концентрирана върху представянето ми на леда", заяви за NOS Леердам, която в страната си е може би по-известна като инфлуенсър, отколкото като спортист.

"Споделям с хората достатъчно онлайн. Казвам на всички какво правя и не се чувствам длъжна да комуникирам чрез други платформи. Мисля, че съм достатъчно открита към всички", каза още тя.

Леердам е следвана от около 5 милиона души в Инстаграм и е годеница на американеца Джейк Пол, който участва в демонстративни мачове по бокс с настоящи и бивши професионалисти. За последно той загуби срещу британеца Антъни Джошуа в края на миналата година.

За отношението на Леердам към медиите може да са повлияли критиките преди началото на Олимпийските игри. Те бяха предизвикани от факта, че тя не летя с делегацията на Нидерландия за Италия, а вместо това отпътува с частен самолет.