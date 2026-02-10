Олимпийското злато донесе на Юта Леердам безпрецедентен брой нови последователи

Юта Леердам вече беше най-популярната зимна олимпийска спортистка в Милано, но благодарение на страхотното й представяне на 1000 метра нейната слава още се увеличи. Топ състезателката по бързо пързаляне с кънки от Вестланд е привлякла стотици хиляди нови последователи.

Леердам започна Олимпийските игри с над пет милиона последователи, а през последните дни е в центъра на вниманието. От полет с частен самолет, обсъждан от големи международни медии, до временен бойкот от холандската преса – дните минават в разговори за иконата на кънките.

В понеделник нейният годеник Джейк Пол (с 29 милиона последователи) заедно с майка си и семейството на годеницата си бяха на трибуните за състезанието на 1000 метра. Дистанцията, на която Леердам блести от години и за която имаше големи планове. На 9 февруари 2026 г. нейната мечта се сбъдна - тя спечели първия си златен олимпийски медал.

Всичко това доведе до безпрецедентен ръст в броя на последователите на Леердам в Инстаграм. През последните дни те нараснаха от 5,1 милиона до 5,5 милиона. Пикът на новите фенове, разбира се, беше в понеделник, но днес броячът продължава да расте стабилно.

Много ли са 5,5 милиона последователи? Разбира се, нито един спортист на Зимните олимпийски игри не се доближава до тази цифра. Например американката Линдзи Вон, която е една от големите звезди в алпийските ски, има 3,2 милиона последователи. Сузане Шултинг, трикратна олимпийска шампионка по шорттрек, има малко под 900 000 последователи.