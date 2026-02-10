Името на Франк Рибери се появи в досиетата „Епстийн“, обкръжението на французина яростно отрече

Популярни
  10 фев 2026 | 13:27
Името на легендата на Байерн (Мюнхен) Франк Рибери е споменато шест пъти в досиетата „Епстийн“, съобщава RMC Sport. Бившият френски национал е цитиран в показания, приписвани на трета страна, без това да води до съдебно преследване. Близките до футболиста обаче категорично отричат информацията.

В началото на февруари американското правосъдие публикува милиони документи, свързани с американския бизнесмен, обвинен в сексуални престъпления. Тези файлове, разкриващи връзки между мултимилионера и определени известни личности, съдържат и името на Франк Рибери.

Бившият френски национал (на 42 години, с 81 мача за националния отбор) е споменат шест пъти в документа, публикуван от Министерството на правосъдието на САЩ. Франк Рибери е цитиран в изявление, приписано на трето лице, в което се говори за насилствени инциденти и мрежа за проституция.

„Франк Рибери се опита да ме удари, докато бях в градината си, след като беше получил номера и адреса ми. Полицаи го обградиха и го върнаха в колата му“, се посочва в един от цитатите. В друг пък се казва, че Рибери също е замесен в света на проституцията, като търси 14-годишни момичета.

Към днешна дата няма известно съдебно производство срещу бившия играч на Байерн, Марсилия и Галатасарай въз основа на тези твърдения. Самото споменаване на името на дадено лице в досието „Епстийн“ не предполага само по себе си извършването на неправомерни действия от негова страна.

От обкръжението на Рибери реагираха гневно на информацията. „Това е фалшива новина!“, каза неговият адвокат Бруса Карло Алберто. „Още утре (б.ред. -днес) ще се намеся в качеството си на адвокат на господин Рибери и ще предприема всички необходими наказателни действия, за да бъдат санкционирани отговорните за тези фалшиви новини, които накърняват достойнството на моя клиент и неговото семейство."

Иначе не за пръв път името на Рибери е замесен в секс скандал. През 2014 г. той и съотборникът му във френския национален отбор Карим Бензема бяха обвинени от прокуратурата в Париж, че са правили секс с малолетната проститутка Захия Дехар. Тогава легендата на Байерн призна, че е имал взаимоотношения с нея през 2009 г. в Мюнхен, но не е знаел, че момичето няма навършени 18 г. В крайна сметка обвиненията бяха снети.

Джефри Епстийн, видна фигура от нюйоркския хайлайф през 90-те години и началото на новия век, беше обвинен в сексуална експлоатация на над хиляда млади жени, включително непълнолетни. Той беше намерен обесен в килията си в Ню Йорк през 2019 г., преди да бъде изправен пред съда за сексуални престъпления.

Снимки: Imago

