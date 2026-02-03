Замесиха звезда от НБА в досиетата "Епстийн"

Името на латвийската звезда на Атланта Хоукс Кристапс Порзингис фигурира в документите по делото "Джефри Епстийн", които бяха публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ миналата седмица, пише BasketNews.

Порзингис е споменат във връзка с обвинения в изнасилване, за които се твърди, че са били отправени срещу него през март 2019 г. в Ню Йорк.

Според документите Епстийн е изпратил имейл до неназована страна относно обвиненията срещу Порзингис, които баскетболистът отрича.

"Имаш ли следовател, на когото вярваш?", е написал Епстийн.

Важно е да се отбележи, че публикуваните файлове не посочват директно Порзингис като получател или изпращач на имейла. Те също така не показват той да е бил пряко замесен по какъвто и да е начин, освен чрез препратките към обвиненията в изнасилване, които в крайна сметка не доведоха до повдигане на обвинения.

Също така, споменаването в документите по делото "Епстийн" не е знак за извършено престъпление.

В друг имейл Епстийн изпраща писмо до американския адвокат Дейвид Шон, в което иска допълнителна информация за обвиненията и обсъжда наемането на следовател.

В крайна сметка Епстийн получава отговор от неназована страна, в който се посочва, че става въпрос за случай на изнудване.

След разследване от страна на полицията в Ню Йорк (NYPD) и федералните власти, срещу Порзингис не са повдигнати обвинения.

Според съобщенията, обвинителката е твърдяла, че Порзингис се е съгласил да ѝ плати 68 000 долара за таксата за колеж на по-малкия ѝ брат "като успокояващ подарък, въпреки че не съм го молила". Тя е представила на Никс споразумение, за което се твърди, че е подписано и от двете страни.

Адвокатите на Порзингис са заявили пред ESPN, че смятат споразумението за 68 000 долара за фалшиво.

"Г-н Порзингис отрича да е подписвал предполагаемия договор, който според нас е фалшификат. Когато беше помолена да представи оригиналния договор за графологичен анализ, жалбоподателката отказа да го направи", заяви по онова време адвокатът на играча Роланд Риопел.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages