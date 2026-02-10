Стивън Петков в Испания: Силата ми е в наказателното поле

Българският нападател на Понферадина Стивън Петков, който е едно от зимните попълнения на третодовизионния испански клуб, сподели, че една от най-големите му сили е умението му да действа в наказателното поле.

„Силата ми е в пеналта, както с глава, така и при завършващия удар“, заяви 30-годишният нападател, който пристигна в тима от Ботев (Пловдив), след като прекрати договора си с "канарчетата".

Стивън Петков подписа в Испания

Петков, който вече записа минути в последните два мача срещу Луго (0:2) и Селта Б (0:0), оцени високо „добрите условия за работа, треньора, съблекалнята и терена, който е на топ ниво“. Той също така изтъкна подкрепата, която е получил от момента на пристигането си в клуба от Понферада.

В България Петков, който е юноша на Левски, е носил още екипите на Лудогорец, Берое, Монтана и Ботев (Пловдив), а зад граница е играл за Фейрензе, Карвина, Морейрензе и Академико (Визеу).