Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Понферадина
  3. Стивън Петков в Испания: Силата ми е в наказателното поле

Стивън Петков в Испания: Силата ми е в наказателното поле

  • 10 фев 2026 | 02:30
  • 247
  • 0
Стивън Петков в Испания: Силата ми е в наказателното поле

Българският нападател на Понферадина Стивън Петков, който е едно от зимните попълнения на третодовизионния испански клуб, сподели, че една от най-големите му сили е умението му да действа в наказателното поле.

„Силата ми е в пеналта, както с глава, така и при завършващия удар“, заяви 30-годишният нападател, който пристигна в тима от Ботев (Пловдив), след като прекрати договора си с "канарчетата".

Стивън Петков подписа в Испания
Стивън Петков подписа в Испания

Петков, който вече записа минути в последните два мача срещу Луго (0:2) и Селта Б (0:0), оцени високо „добрите условия за работа, треньора, съблекалнята и терена, който е на топ ниво“. Той също така изтъкна подкрепата, която е получил от момента на пристигането си в клуба от Понферада.

В България Петков, който е юноша на Левски, е носил още екипите на Лудогорец, Берое, Монтана и Ботев (Пловдив), а зад граница е играл за Фейрензе, Карвина, Морейрензе и Академико (Визеу).

Следвай ни:

Още от Българи зад граница

Карабельов подписва с родния клуб на Ибрахимович

Карабельов подписва с родния клуб на Ибрахимович

  • 9 фев 2026 | 21:43
  • 11785
  • 12
Бивш вратар на Спартак (Вн) се завърна в Австралия

Бивш вратар на Спартак (Вн) се завърна в Австралия

  • 9 фев 2026 | 13:47
  • 2725
  • 3
Гол на Милен Желев не спаси Оцелул срещу ФКСБ

Гол на Милен Желев не спаси Оцелул срещу ФКСБ

  • 9 фев 2026 | 00:09
  • 1520
  • 0
Инфантино със специален поздрав към Стоичков

Инфантино със специален поздрав към Стоичков

  • 8 фев 2026 | 21:21
  • 3793
  • 5
Кирил Десподов се контузи в дербито на Солун

Кирил Десподов се контузи в дербито на Солун

  • 8 фев 2026 | 20:35
  • 3011
  • 2
АЕК на Мартин Георгиев излезе на върха в Гърция

АЕК на Мартин Георгиев излезе на върха в Гърция

  • 8 фев 2026 | 18:17
  • 1667
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бронзовият Тервел Замфиров: Мога да участвам на още пет Олимпиади

Бронзовият Тервел Замфиров: Мога да участвам на още пет Олимпиади

  • 9 фев 2026 | 19:01
  • 7731
  • 46
Карабельов подписва с родния клуб на Ибрахимович

Карабельов подписва с родния клуб на Ибрахимович

  • 9 фев 2026 | 21:43
  • 11785
  • 12
Признание: Илия Груев е номиниран за Играч на кръга в Премиър лийг

Признание: Илия Груев е номиниран за Играч на кръга в Премиър лийг

  • 9 фев 2026 | 23:20
  • 3509
  • 3
БФС глоби Левски с 9600 евро заради обидите към ас на Лудогорец

БФС глоби Левски с 9600 евро заради обидите към ас на Лудогорец

  • 9 фев 2026 | 17:01
  • 13982
  • 141
Един сантиметър разлика - ожесточената битка между Саръбоюков и Фурлани

Един сантиметър разлика - ожесточената битка между Саръбоюков и Фурлани

  • 9 фев 2026 | 15:17
  • 11964
  • 2
Пет комплекта медали бяха раздадени в третия ден на Олимпийските игри

Пет комплекта медали бяха раздадени в третия ден на Олимпийските игри

  • 9 фев 2026 | 22:30
  • 23293
  • 10