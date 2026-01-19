Стивън Петков подписа в Испания

Испанският Понферадина привлече доскорошния футболист на Ботев (Пловдив) Стивън Петков, който се раздели с "канарчетата" по взаимно съгласие и преминава в новия си клуб като свободен агент. Петков, който е юноша на Левски, има 118 мача и 30 гола в елита на България, както и 104 срещи в португалските първа и втора дивизия, в които е отбелязал 20 попадения.

Стивън Петков поддържа форма с Ботев (Пд)

Стивън Петков е роден през 1995 и освен за Левски и Ботев, в България е играл още в Лудогорец, Берое и Монтана. През 2018 прави трансфер в португалския Фейрензе. Играл е за чешкия Карвина, а след това отново се връща в Португалия, където облича фланелката на Морейрензе и Академико де Визеу. През 2024 се връща в Фейрензе, а от миналото лято - в Ботев (Пловдив).

Тимът на Понферадина е на 15-о място в Група 1 на Primera RFEF, което е третото ниво на испанския футбол.