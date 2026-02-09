Хорхе Мартин ще се опита да участва във финалния предсезонен тест в MotoGP

Световният шампион в MotoGP за 2024 година Хорхе Мартин ще се опита да участва във финалния предсезонен тест в кралския клас преди старта на сезон 2026, който ще се проведе в Тайланд в края на другата седмица.

Мартинатора пропусна първите три дни за подготовка на „Сепанг“ в Малайзия, тъй като се възстановява от две коригиращи операции, които му бяха извършени през декември след множеството контузии миналата година. Все пак испанецът пътува до Куала Лумпур и дори подкара тазгодишния мотор на Априлия по време на официалното представяне на сезона в MotoGP в малайзийската столица в събота.

Хорхе Мартин дебютира с мотора на Априлия за 2026

А сега стана ясно, че Мартин ще пътува до Тайланд другата седмица и ще опита да се включи в изпитанията на „Бурирам“ в събота и неделя. Ако това не се случи, испанецът ще е пропуснал практически цялата предсезонна подготовка в MotoGP за втора поредна година. Сезон 2026 в кралския клас ще стартира с Гран При на Тайланд, която ще се проведе между 27 февруари и 1 март.

Снимки: Imago