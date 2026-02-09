Евлоев: Няма как да не получа шампионски мач след победа над Мърфи

Мовсар Евлоев е убеден, че победа в главния двубой на UFC Fight Night 270 трябва да му осигури следващата битка за титлата при 66-килограмовите срещу Александър Волкановски.

Евлоев (19-0 MMA, 9-0 UFC) ще се опита най-накрая да си осигури първи шанс за златото, когато се изправи срещу друг непобеден претендент, Лeрон Мърфи (17-0-1 MMA, 9-0-1 UFC). Срещата е главното събитие на UFC Fight Night 270 на 21-и март в зала "The O2" в Лондон.

Александър Волкановски вече определи двубоя като елиминационен за титлата и се надява от него да излезе следващият му опонент. И двамата бойци споделят това мнение, но Евлоев признава, че няма официални уверения от ръководството на UFC, така че всичко зависи от неговото представяне.

„Не, не съм чул нищо такова“, заяви Евлоев пред MMA Junkie относно гаранциите за шампионски мач. „Но мисля, че така трябва да бъде... За да заслужиш мач за титлата, трябва да победиш някой добър, а това е Лeрон. Той е 17-0, непобеден, силен и едър. Ще видим.“

Въпреки че статистиката на Евлоев на хартия е безупречна, фактът, че все още не се е бил за пояс на UFC, се дължи отчасти на него самия. Той не е завършвал двубой с нокаут или събмишън от близо седем години в организацията, а в кариерата му има множество отменени битки.

31-годишният Евлоев сподели, че проваленият му двубой срещу Аарън Пико миналото лято е бил резултат от здравословен проблем, чието преодоляване е отнело няколко месеца.

„UFC насрочиха битката за 17 май като главно събитие в Apex с (Аарън) Пико и аз казах: „Добре, да действаме“. Подготвях се в "American Top Team". След това, около три или четири седмици преди мача, просто го преместиха за юли и трябваше да продължа тренировъчния си лагер“, разказа Евлоев. „После се преместих в Тайланд, защото беше близо до Абу Даби и нямаше голяма часова разлика от лагера до битката. Тогава се разболях от коронавирус или нещо подобно и ми отне три месеца, дори повече, за да се почувствам по-добре и да мога да тренирам отново“

„Не се опитвам да подценявам този човек, но мисля, че съм по-добър във всяко едно отношение“, каза Евлоев. „Той е страйкър. Има доста добри умения в стойка, но не виждам нищо специално. Добър е с интелигентните движения в боя на крака, но аз ще използвам моите оръжия – борба, натиск, всичко, за да мога да спечеля тази битка възможно най-бързо.“

Ако всичко върви по план, Евлоев ще нокаутира или подчини Мърфи, след което ще предизвика Волкановски (28-4 MMA, 15-3 UFC), на когото силно се възхищава и не би желал нищо повече от това да го детронира и да постави началото на нова ера в спорта.

„Ще се бия и тогава никой няма да има извинение да не ме види като претендент №1 за титлата“, заяви Евлоев. „Алекс е най-великият в категория перо за всички времена. Толкова съм щастлив, че все още не се е оттеглил. Ще се радвам да се бия с него, преди да си тръгне“