156 състезатели участваха в първия ден на Държавното по джудо

156 състезатели стартираха в първия ден на Държавния личен шампионат по джудо за юноши и девойки младша възраст в Гоце Делчев.

Приветствие към присъстващите отправи кметът Владимир Москов, както и вицепрезидентът на БФ Джудо Даме Стойков, който връчи на градоначалника плакет за принос в развитието на спорта.

Сред гостите бяха още зам.-кметът Богомил Боцев, както и представители на общината Костадин Харисков и Веселин Петков.

В първия ден шампиони станаха:юноши: Виктор Крайнев (34 кг), Калоян Василев (38 кг), Алексей Марков (42), Теодор Караколев (46), Иван Антонов (50)девойки: Никол Атанасова (32), Преслава Маджарска (36), Никол Николова (40), Аделина Найденова (44), София Панчева (48)

Днес първенството продължава с останалите категории, съобщават от БФ Джудо.