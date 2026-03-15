Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Кевин Вайехос разгроми Джош Емет само за един рунд

  15 март 2026 | 13:38
Кевин Вайехос разгроми Джош Емет само за един рунд

Кевин Вайехос ще бъде сериозен проблем за всеки в категория перо.

24-годишният аржентинец направи още една голяма крачка напред в кариерата си с впечатляваща победа и нокаут над Джош Емет в главния двубой на UFC Vegas 114 в събота. Вайехос почти приключи мача с опустошително дясно кроше, което свали Емет на земята, но запази търпение, докато битката не се върна отново в стойка. Оттам Вайехос атакуваше с колене в тялото, а след това пласира още няколко поредни тежки десни удара. Емет рухна под натиска и отново падна на пода, а реферът Хърб Дийн се намеси, за да спре двубоя в 3:33 минута на първия рунд.

„Изпитвам огромно уважение към Джош Емет“, заяви Вайехос, след като записа четвъртата си победа в UFC. „Няма да лъжа, влязох тук с малко страх. Знаехме, че той ще хвърля бомби, това беше част от плана, знаехме, че можем да контрираме. Вижте, той е стара лисица, със същите номера. Дойде със същите неща, знаехме го и го разрешихме. Аржентина, продължавай да мечтаеш. Ще имате световен шампион!“

С този впечатляващ успех южноамериканецът си заслужи бонус от 100 000 щатски долара.

Що се отнася до Емет, той записва трета поредна загуба и вече има баланс 1-5 в последните си шест двубоя. Той свали ръкавиците си в клетката, но не уточни дали този ход означава нещо повече от просто разочарование след поредната загуба в UFC.

Ето как се развиха останалите битки от главната бойна карта:

Джилиън Робертсън победи Аманда Лемос с единодушно съдийско решение
Хосе Делгадо победи Андре Фили с неединодушно съдийско решение
Марван Рахики победи Хари Хардуик с ТКО, Рунд 2 (отказване поради контузия)
Йон Кутелаба победи Омар Си със събмишън, Рунд 1
Чарлс Джонсън победи Бруно Силва с неединодушно съдийско решение

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Алан Дзабиев спечели бронзов медал на Европейското първенство по борба до 23 години

Алан Дзабиев спечели бронзов медал на Европейското първенство по борба до 23 години

  • 15 март 2026 | 01:19
  • 605
  • 0
Белчо Горанов официално е генерален секретар на БФ Борба

Белчо Горанов официално е генерален секретар на БФ Борба

  • 14 март 2026 | 16:53
  • 597
  • 3
УС на БФ Борба проведе среща с Новиков, Милов и състезатели на ЦСКА

УС на БФ Борба проведе среща с Новиков, Милов и състезатели на ЦСКА

  • 14 март 2026 | 15:21
  • 2562
  • 3
Алан Дзабиев ще се бори за бронзов медал на Европейското до 23 г.

Алан Дзабиев ще се бори за бронзов медал на Европейското до 23 г.

  • 14 март 2026 | 14:58
  • 604
  • 0
Представители на някои от най-добрите бойни школи в България се качват на ринга на MAX FIGHT 64

Представители на някои от най-добрите бойни школи в България се качват на ринга на MAX FIGHT 64

  • 14 март 2026 | 11:30
  • 691
  • 1
Белал Мохамед за публиката на UFC Белия дом: Те не са истински фенове

Белал Мохамед за публиката на UFC Белия дом: Те не са истински фенове

  • 14 март 2026 | 11:11
  • 688
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Черно море 0:0 Монтана

Черно море 0:0 Монтана

  • 15 март 2026 | 14:30
  • 2979
  • 0
Левски обяви групата за Берое, след Сангаре още една голяма липса при "сините"

Левски обяви групата за Берое, след Сангаре още една голяма липса при "сините"

  • 15 март 2026 | 12:26
  • 15733
  • 46
Изкусен гол на Лъва на Сандански и пет греди в дербито на Югозапада

Изкусен гол на Лъва на Сандански и пет греди в дербито на Югозапада

  • 15 март 2026 | 13:55
  • 10938
  • 1
Бивш член на Изпълкома: Янев не става за ЦСКА, Гриша Ганчев му осигури купа на България

Бивш член на Изпълкома: Янев не става за ЦСКА, Гриша Ганчев му осигури купа на България

  • 15 март 2026 | 12:00
  • 18006
  • 33
Андреа Кими Антонели триумфира в Китай и върна Италия на върха във Формула 1

Андреа Кими Антонели триумфира в Китай и върна Италия на върха във Формула 1

  • 15 март 2026 | 10:37
  • 25264
  • 36
Кой е "бижуто" на Арсенал - най-младият голмайстор в историята на Премиър лийг?

Кой е "бижуто" на Арсенал - най-младият голмайстор в историята на Премиър лийг?

  • 15 март 2026 | 08:27
  • 16375
  • 5