Кевин Вайехос разгроми Джош Емет само за един рунд

Кевин Вайехос ще бъде сериозен проблем за всеки в категория перо.

24-годишният аржентинец направи още една голяма крачка напред в кариерата си с впечатляваща победа и нокаут над Джош Емет в главния двубой на UFC Vegas 114 в събота. Вайехос почти приключи мача с опустошително дясно кроше, което свали Емет на земята, но запази търпение, докато битката не се върна отново в стойка. Оттам Вайехос атакуваше с колене в тялото, а след това пласира още няколко поредни тежки десни удара. Емет рухна под натиска и отново падна на пода, а реферът Хърб Дийн се намеси, за да спре двубоя в 3:33 минута на първия рунд.

„Изпитвам огромно уважение към Джош Емет“, заяви Вайехос, след като записа четвъртата си победа в UFC. „Няма да лъжа, влязох тук с малко страх. Знаехме, че той ще хвърля бомби, това беше част от плана, знаехме, че можем да контрираме. Вижте, той е стара лисица, със същите номера. Дойде със същите неща, знаехме го и го разрешихме. Аржентина, продължавай да мечтаеш. Ще имате световен шампион!“

С този впечатляващ успех южноамериканецът си заслужи бонус от 100 000 щатски долара.

Що се отнася до Емет, той записва трета поредна загуба и вече има баланс 1-5 в последните си шест двубоя. Той свали ръкавиците си в клетката, но не уточни дали този ход означава нещо повече от просто разочарование след поредната загуба в UFC.

Ето как се развиха останалите битки от главната бойна карта:

Джилиън Робертсън победи Аманда Лемос с единодушно съдийско решение

Хосе Делгадо победи Андре Фили с неединодушно съдийско решение

Марван Рахики победи Хари Хардуик с ТКО, Рунд 2 (отказване поради контузия)

Йон Кутелаба победи Омар Си със събмишън, Рунд 1

Чарлс Джонсън победи Бруно Силва с неединодушно съдийско решение