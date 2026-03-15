Младите боксьори на Славия спечелиха Купата на България в Плевен

Славия е новият носител на Купата на България по бокс за ученици. Талантите на „белите“ спечелиха трофея, след като завършиха на първо място на турнира в зала УСШ - Плевен. Надпреварата при най-малките събра огромен брой участници – близо 250 от 51 клуба от цялата страна. Турнирът бе и първи кръг на Държавното лично-отборно първенство в тази възраст.

Боксьорите на Славия спечелиха общо 4 медала – 3 златни и 1 бронз, което им отреди първо място в крайното класиране. На втора позиция се наредиха талантите на Левски София, които достигнаха до 6 отличия – 2 златни, 2 сребърни и 2 бронзови. На трето място завършиха от БК Русе, които се отличиха с 5 медала – 2 златни, 1 сребърен и 2 бронзови.

Турнирът в Плевен премина много оспорвано. Общо 35 клуба излъчиха поне по един медалист в хода на надпреварата през тази седмица. Срещите бяха наблюдавани от треньорите на националните отбори, които ще повикат най-добрите за участие на предстоящите международни турнири в тази възрастова група.