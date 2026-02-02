Страхотен мач в Лондон ще определи следващия съперник на Волкановски

Непобедени претенденти в категория перо ще се сблъскат в главното събитие на UFC Fight Night 270 през март.

След като пропуснаха възможността да се бият за титлата в дивизията Мовсар Евлоев и Лерон Мърфи ще се срещнат в двубой, който с голяма вероятност ще бъде елиминатор за шампионски мач на 28 март в зала O2 в Лондон.

Официалните лица на UFC обявиха срещата между Евлоев (19-0 MMA, 9-0 в UFC) и Мърфи (17-0-1 MMA, 9-0-1 в UFC) в понеделник чрез Instagram, заедно с още двубои от основната карта на събитието.

Евлоев е доминираща сила през цялата си непобедена кариера. 31-годишният боец обаче все още няма нокаут или събмишън победа под банера на UFC и не се е състезавал от единодушната си победа по точки над Алджамейн Стърлинг на UFC 310 през декември 2024 г.

От своя страна Мърфи ще се опита да продължи възхода си пред родна публика. 34-годишният англичанин идва след кандидат за нокаут на годината – зрелищна победа със завъртащ се заден лакът срещу Аарън Пико на UFC 319 през август.

Актуалната програма на UFC Fight Night 270 включва:

Мовсар Евлоев срещу Лерон Мърфи

Майкъл Асуел срещу Люк Райли

Майкъл Пейдж срещу Сам Патерсън

Иво Бараневски срещу Остин Лейн

Роман Долидзе срещу Крисчън Лерой Дънкан

Къртис Кембъл срещу Дани Силва

Шанел Дайър срещу Равена Оливейра

Мейсън Джоунс срещу Аксел Сола