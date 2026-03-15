Георги Танчев срещу колумбийски ветеран на ринга в Берн

Непобеденият боксьор при професионалистите Георги Танчев ще се изправи срещу опитния колумбиец Карлос "El Guerrero" Галван на 3 април в Берн, Швейцария. Двубоят е част от боксовото шоу "Boxen statt Theater 2026", организирано от "Swiss Pro Boxing" в уникалната атмосфера на Градския театър в швейцарската столица. 26-годишният Георги Танчев (7-0) е един от най-обещаващите таланти в българския и швейцарския бокс.

Танчев дебютира като професионалист през 2023 г. и досега е спечелил всичките си седем мача, повечето от които преди съдийско решение. Последната му среща бе на 63-то издание на MAX FIGHT.

Карлос Галван (22-16-2, 21 КО) е 33-годишен ветеран от Апартадо, Колумбия, с прякор "El Guerrero" (Воинът). Колумбиецът има внушителен опит от 40 професионални мача и притежава сериозен нокаутиращ удар - 21 от победите му са преди края на рундовете. Галван е боксирал срещу сериозна конкуренция, включително бивши претенденти за световни титли.