Антъни Какаче надделя над Джаза Дикенс и спечели титлата на WBA

Антъни Какаче стана за втори път световен шампион в категория супер-перо, след като победи Джаза Дикенс с единодушно съдийско решение в Дъблин и завоюва пояса на WBA.

Победата на Какаче (25-1, 9 KO) не беше от най-вълнуващите. Някога шумната публика в Дъблин постепенно утихна в хода на 12-рундовия двубой, който така и не набра сериозна инерция, с изключение на солидна атака от страна на боксьора от Белфаст в петия рунд.

Дикенс (36-6, 15 KO) не успя да направи толкова силен рунд, но повечето от частите бяха оспорвани, което остави известна несигурност преди обявяването на резултатите. Дикенс, който защитаваше титлата на WBA, беше по-активният и вървеше напред през по-голямата част от мача, но нито един от двамата боксьори не успя да нанесе голям брой точни удари.

Въпреки това, съдиите единодушно отсъдиха в полза на Какаче. Очаква се следващият съперник на Какаче да бъде Райън Гарнър (19-0, 10 KO), който спечели подгряващ мач в същата галавечер и вече е носител на европейската, британската и титлата на Британската общност.

Съдийски карти от мача Дикенс срещу Какаче

Съдиите отсъдиха двубоя с резултати 115-113, 116-113 и 116-112 в полза на Какаче.

Тази победа е десета поредна за 37-годишния Какаче след загубата му от Мартин Дж. Уорд през далечната 2017 г. Загубата на Дикенс пък прекъсна серията му от четири поредни успеха.