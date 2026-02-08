Валенсия - Реал Мадрид (съставите)

Реал Мадрид гостува на Валенсия в среща от 23-тия кръг на Ла Лига. Двубоят на “Местайя” започва в 22:00 часа.

Преди началото на мача столичани изостават на 4 точки от лидера Барселона, а домакините са на ръба на изпадащите.

Винисиус Жуниор, който е сред най-ненавижданите от местните фенове футболисти, пропуска сблъсъка заради натрупани жълти картони. Родриго пък е контузен, заради което Реал излиза само с Мбапе и Гонсало Гарсия в атака. Федерико Валверде се връща в халфовата линия, заради което като десен бек започва юношата Давид Хименес, който досега има само един мач в първенството. Добрата новина за гостите е, че Рюдигер и Трент са в групата.

Уго Дуро и Фран Белтран са двамата нападатели на Валенсия.