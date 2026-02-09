Задържаха звезда на ЦСКА

Десният бек на ЦСКА Дейвид Пастор бе задържан от органите на реда, след като бе хванат да шофира в нетрезво състояние в София, съобщи "Нова телевизия". Инцидентът се е случил около 02:00 часа след полунощ в района на булевард "Симеоновско шосе" в столицата. По данни на разследващите футболистът на "армейците" не е спрял на червен светофар, след което е предизвикал леко ПТП с паркиран автомобил. Пристигналият на място полицейски екип е тествал бразилеца с дрегер, който е отчел 2.32 промила алкохол.

Sportal.bg научи, че в последно време Дейвид Пастор преживява много труден личен период - през миналата седмица е починала майката на футболиста, а той по обясними причини не е могъл да присъства на погребението ѝ. На вчерашната дата пък е бил рожденият ден на майка му. Разбира се, това по никакъв начин не оневинява бразилеца относно деянието му.