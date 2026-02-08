Флик: През първото полувреме играхме твърде бавно

Ханзи Флик логично остана доволен от победата на неговата Барселона с 3:0 срещу тима на Майорка в срещата от 23-тия кръг на испанската Ла Лига. Благодарение на нея каталунците дръпнаха временно с 4 точки пред вечния съперник и преследвач Реал Мадрид.

Танци и усмивки за Барселона след нов силен двубой

“Страхотно е, че Бернал отбеляза първия си гол за Барселона. Той се завърна след тежка контузия и днес имаше страхотен ден. През първото полувреме играхме твърде бавно, не беше нашият стил на футбол. Второто полувреме беше много по-добро.

❗️Hansi Flick: "Even if some players are not playing a lot, like Casadó or Roony, they know that they are important for the team and they have to be ready to play every match." pic.twitter.com/PvsUrxrUnX — Barça Universal (@BarcaUniversal) February 7, 2026

Взехме три точки, отбелязахме три гола и не допуснахме гол – много добър ден. Трябваше да направим някои промени на полувремето, за да се справим с разположението на играчите”, каза Флик.

❗️Hansi Flick: "Lamine was not having his best game in the first half, but he was much better in the second half."



"He's really enjoying his football right now, but we subbed him out because we have a game on Thursday." pic.twitter.com/M2exxIL74Z — Barça Universal (@BarcaUniversal) February 7, 2026

Интересното бе, че старши треньорът на “блаугранас” получи жълт картон по време на срещата, като след нейния край направи и коментар за отсъжданията на главния съдия Алехандро Кинтеро.

Hansi Flick: "I was a footballer too, so I understand when you struggle on the pitch and you don't play well." pic.twitter.com/LIo2ObzQr2 — Barça Universal (@BarcaUniversal) February 7, 2026

“Не мисля, че имаше някаква причина да ми покаже жълт картон. Просто му казах, че играчите на Майорка са поставили стената твърде близо преди изпълнението на прекия удар. Също така мисля, че в случая с падането на Ямал е трябваше да се отсъди дузпа”, коментира Флик.