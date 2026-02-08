Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  Флик: През първото полувреме играхме твърде бавно

Флик: През първото полувреме играхме твърде бавно

  • 8 фев 2026 | 06:23
  • 879
  • 1

Ханзи Флик логично остана доволен от победата на неговата Барселона с 3:0 срещу тима на Майорка в срещата от 23-тия кръг на испанската Ла Лига. Благодарение на нея каталунците дръпнаха временно с 4 точки пред вечния съперник и преследвач Реал Мадрид.

Танци и усмивки за Барселона след нов силен двубой
“Страхотно е, че Бернал отбеляза първия си гол за Барселона. Той се завърна след тежка контузия и днес имаше страхотен ден. През първото полувреме играхме твърде бавно, не беше нашият стил на футбол. Второто полувреме беше много по-добро.

Взехме три точки, отбелязахме три гола и не допуснахме гол – много добър ден. Трябваше да направим някои промени на полувремето, за да се справим с разположението на играчите”, каза Флик.

Интересното бе, че старши треньорът на “блаугранас” получи жълт картон по време на срещата, като след нейния край направи и коментар за отсъжданията на главния съдия Алехандро Кинтеро.

“Не мисля, че имаше някаква причина да ми покаже жълт картон. Просто му казах, че играчите на Майорка са поставили стената твърде близо преди изпълнението на прекия удар. Също така мисля, че в случая с падането на Ямал е трябваше да се отсъди дузпа”, коментира Флик.

