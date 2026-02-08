Популярни
  3. Големи легенди на гости на юбиляра Стоичков

Големи легенди на гости на юбиляра Стоичков

  • 8 фев 2026 | 17:14
  • 1309
  • 1
Големи легенди на гости на юбиляра Стоичков

Легендите на румънския футбол Георге Хаджи и Георге Попеску, както и бившият испански национал Чики Бегиристайн посетиха музея на българската суперзвезда Христо Стоичков. Днес Камата навършва 60 години и тримата му приятели, бивши съотборници с него в Барселона, го уважиха за юбилея.

"Какви звезди само посрещна рожденикът Христо Стоичков... Георге Хаджи, Георге Попеску и Чики Бегиристайн посетиха Зала на славата "Христо Стоичков"! Камата лично разказа на гостите си историите на всеки експонат от богатата обновена експозиция на улица "Сребърна" 2! Легендарните бивши футболисти на Барселона имаха удоволствието първи да видят непоказвани до момента фланелки на Камата, които ще бъдат част от нова изложба по случай 60-годишнината от рождението на Стоичков. Хаджи, Попеску и Бегиристайн изразиха възхищението си от атмосферата в музея пред директора на Зала на славата "Христо Стоичков" - Кристиян Кръстанов. Събитието премина в топла и приятелска атмосфера, оставяйки усещане за уважение и взаимно признание", написаха на страницата на музея на най-големия български футболист във "Фейсбук".

