  Милано - Кортина 2026
  3. Австрийка стана най-възрастната жена, която участва на Зимни олимпийски игри

Австрийка стана най-възрастната жена, която участва на Зимни олимпийски игри

  • 8 фев 2026 | 20:18
  • 1036
  • 0
Австрийка стана най-възрастната жена, която участва на Зимни олимпийски игри

Сноубордистката Клаудия Рийглер стана най-възрастната жена, състезавала се на Зимни олимпийски игри. Австрийката е на 52 години.

Преди Олимпиадата в Милано-Кортина рекордът принадлежеше на германската състезателка по бързо пързаляне Клаудия Пехщайн, която участваше на последните си Олимпийски игри на 49-годишна възраст. Това се случи в Пекин през 2022 година.

Тервел Замфиров: Малена е историческа фигура за нашия спорт
Тервел Замфиров: Малена е историческа фигура за нашия спорт

"Все още мога да се справя с младите момичета и да се боря с тях. Тук съм и мога да се боря редом до младите. Знам, че мога да справям много бързо и това ме прави изключително горда. Много неща са възможни, ако се придържаш към тях, ако вярваш в себе си", каза Рийглер, след като беше елиминирана на осминафиналите в паралелния гигантски слалом.

Най-големият успех в кариерата й беше златен медал в дисциплината паралелен гигантски слалом на Световното първенство през 2015 година.

Тервел Замфиров е 5-ият български спортист с отличие от Зимни олимпийски игри
Тервел Замфиров е 5-ият български спортист с отличие от Зимни олимпийски игри
Снимки: Gettyimages

