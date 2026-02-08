Популярни
Стоичков ще играе Стоичков в дългоочаквания филм за Камата

  • 8 фев 2026 | 22:19
Тази вечер стана ясно кой актьор ще изиграе главната роля в “Стоичков - Филмът”, посветен на най-изтъкнатия български футболист. Навръх 60-ия юбилей на Камата самият той обяви името на победителя в риалити формата "Вече играеш... Стоичков", който представи пътя на претендентите за това да се превъплатят в легендарната "осмица".

Мечтаната роля получи Кристо Стоичков. Не, няма грешка. Кристо е роден в Испания и носи същата фамилия като идола си. Между двамата има и голяма визуална прилика.

Освен него, до финалната четворка стигнаха Даниел Върбанов, Йордан Цолов и Петър Петров-Перо. Те изпъкнаха сред стотици кандидати и преминаха през множество изпитания, като впечатлиха и специалното жури в лицето на режисьора Мартин Макариев, актрисата Аня Пенчева и спортния журналист Владимир Памуков.

Финалната церемония в Народния театър “Иван Вазов” в София беше водена от Александър Сано и Луиза Григорова-Макариев. Своите съвети към участниците даде и американският продуцент Ноли Мола.

Премиерата на “Стоичков - Филмът” е планирана за края на 2027 година. Биографичната лента представлява мащабен проект и е насоченa към международна публика.

