Олимпийската шампионка в спускането Брийзи Джонсън е счупила златния си медал

Олимпийската шампионка в спускането при жените от надпреварата в алпийските ски Брийзи Джонсън разкри, че е счупила златния си медал по време на празненствата след състезанието по-рано днес.
„Не скачайте с тях. Скачах от вълнение и се счупи. Сигурна съм, че някой ще го поправи“, заяви американката, цитирана от агенция ДПА.
Брийзи Джонсън триумфира в спускането на Игрите в Милано-Кортина 2026
Медалът паднал от връзката, а Джонсън каза, че е леко счупен. „Не е изцяло счупен, но е малко счупен“, обясни скиорката.
Нещо подобно се случи с шведската ски бегачка Ебба Андерсон, след като тя спечели сребро в скиатлона при жените събота.
Сребърната медалистка в спускането Ема Айхер от Германия все още не знае какво ще прави с наградата си, но коментира със смях: „Ще се погрижа за това.“
Линдзи Вон е в интензивното, няма опасност за живота ѝ
Снимки: Imago