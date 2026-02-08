Олимпийската шампионка в спускането Брийзи Джонсън е счупила златния си медал

Олимпийската шампионка в спускането при жените от надпреварата в алпийските ски Брийзи Джонсън разкри, че е счупила златния си медал по време на празненствата след състезанието по-рано днес.

„Не скачайте с тях. Скачах от вълнение и се счупи. Сигурна съм, че някой ще го поправи“, заяви американката, цитирана от агенция ДПА.

A memory that will last a lifetime for Breezy Johnson. ♥️ pic.twitter.com/CsRKdvuFpJ — NBC Sports (@NBCSports) February 8, 2026

Медалът паднал от връзката, а Джонсън каза, че е леко счупен. „Не е изцяло счупен, но е малко счупен“, обясни скиорката.

Нещо подобно се случи с шведската ски бегачка Ебба Андерсон, след като тя спечели сребро в скиатлона при жените събота.

Сребърната медалистка в спускането Ема Айхер от Германия все още не знае какво ще прави с наградата си, но коментира със смях: „Ще се погрижа за това.“

