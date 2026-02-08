Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Олимпийската шампионка в спускането Брийзи Джонсън е счупила златния си медал

Олимпийската шампионка в спускането Брийзи Джонсън е счупила златния си медал

  • 8 фев 2026 | 20:06
  • 274
  • 0

Олимпийската шампионка в спускането при жените от надпреварата в алпийските ски Брийзи Джонсън разкри, че е счупила златния си медал по време на празненствата след състезанието по-рано днес.

„Не скачайте с тях. Скачах от вълнение и се счупи. Сигурна съм, че някой ще го поправи“, заяви американката, цитирана от агенция ДПА.

Брийзи Джонсън триумфира в спускането на Игрите в Милано-Кортина 2026
Брийзи Джонсън триумфира в спускането на Игрите в Милано-Кортина 2026

Медалът паднал от връзката, а Джонсън каза, че е леко счупен. „Не е изцяло счупен, но е малко счупен“, обясни скиорката.

Нещо подобно се случи с шведската ски бегачка Ебба Андерсон, след като тя спечели сребро в скиатлона при жените събота.

Сребърната медалистка в спускането Ема Айхер от Германия все още не знае какво ще прави с наградата си, но коментира със смях: „Ще се погрижа за това.“

Линдзи Вон е в интензивното, няма опасност за живота ѝ
Линдзи Вон е в интензивното, няма опасност за живота ѝ
Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Милано - Кортина 2026

България завърши на 16-о място в смесената щафета по биатлон

България завърши на 16-о място в смесената щафета по биатлон

  • 8 фев 2026 | 16:39
  • 1964
  • 2
Георги Бобев: Имаме отбор, това е най-важното!

Георги Бобев: Имаме отбор, това е най-важното!

  • 8 фев 2026 | 16:20
  • 652
  • 0
Тервел Замфиров е 5-ият български спортист с отличие от Зимни олимпийски игри

Тервел Замфиров е 5-ият български спортист с отличие от Зимни олимпийски игри

  • 8 фев 2026 | 16:14
  • 6632
  • 4
Българите на Игрите в Кортина - Милано 2026: Исторически медал за Тервел Замфиров

Българите на Игрите в Кортина - Милано 2026: Исторически медал за Тервел Замфиров

  • 8 фев 2026 | 15:44
  • 53216
  • 23
Малена Замфирова: Болезнено е, мислех, че съм спечелила

Малена Замфирова: Болезнено е, мислех, че съм спечелила

  • 8 фев 2026 | 15:26
  • 2845
  • 0
20 години по-късно България с олимпийски медал! Тервел Замфиров донесе отличие

20 години по-късно България с олимпийски медал! Тервел Замфиров донесе отличие

  • 8 фев 2026 | 15:22
  • 71038
  • 97
Виж всички

Водещи Новини

20 години по-късно България с олимпийски медал! Тервел Замфиров донесе отличие

20 години по-късно България с олимпийски медал! Тервел Замфиров донесе отличие

  • 8 фев 2026 | 15:22
  • 71038
  • 97
Линдзи Вон падна тежко, хеликоптер я откара в болница

Линдзи Вон падна тежко, хеликоптер я откара в болница

  • 8 фев 2026 | 13:13
  • 55277
  • 53
Блестящ Саръбоюков подобри националния рекорд в скока на дължина с 8.39 м

Блестящ Саръбоюков подобри националния рекорд в скока на дължина с 8.39 м

  • 8 фев 2026 | 17:46
  • 9505
  • 9
Ботев и Берое се занулиха

Ботев и Берое се занулиха

  • 8 фев 2026 | 18:42
  • 16636
  • 42
Ливърпул 1:2 Манчестър Сити, гол на Холанд от дузпа в добавеното време

Ливърпул 1:2 Манчестър Сити, гол на Холанд от дузпа в добавеното време

  • 8 фев 2026 | 19:32
  • 10101
  • 21
Локо (Пд) не прости на хлапетата на Ратко и се залепи зад ЦСКА и Черно море

Локо (Пд) не прости на хлапетата на Ратко и се залепи зад ЦСКА и Черно море

  • 8 фев 2026 | 16:05
  • 29088
  • 76