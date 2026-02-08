Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Норвежец счупи олимпийския рекорд за златото на 5000 метра

Норвежец счупи олимпийския рекорд за златото на 5000 метра

  • 8 фев 2026 | 19:34
  • 504
  • 0
Норвежец счупи олимпийския рекорд за златото на 5000 метра

Норвежецът Сандер Ейтрем счупи олимпийския рекорд, грабвайки златото на 5000 м в бързото пързаляне с пързаляне за мъже на Олимпийските игри в Милано и Кортина д’Ампецо.

Ейтрем спря хронометрите на шест минути, 3.95 секунди. Второто място и сребърния медал са за Методей Жилек от Чехия, който завърши на 2.53. Бронзовото отличие е Рикардо Лорело, който остана на 5:27 или време от 6:09.22.

Сандер Ейтрем избегна неловко препъване на старта, за да добави и златния олимпийски медал, след като добави олимпийски рекорд към световния, поставен миналия месец.рвегия счупи олимпийския рекорд с повече от три секунди, докато се пързаляше с пързалка и спечели златото. Поведението му на леда беше действително като на голям шампион, след като демонстрира забележително възстановяване след възможно най-лошия старт. Норвежецът загуби леко равновесие по време на първите си няколко крачки, което му коства около четвърт секунда от Лорело до първата времева контрола. Но поведе след 1400-ия метър и след това просто продължи да увеличава това предимство, което сам си създаде.

От болницата в Тревизо не коментират състоянието на Линдзи Вон
От болницата в Тревизо не коментират състоянието на Линдзи Вон

Ейтрем, който навършва 24 години в четвъртък, имаше една задача, а именно да се пребори с големия си съперник днес - Рикардо Лорело от Италия, като също така подобри и собствения си олимпийски рекорд с близо с 6 секунди. На състезание от Световната купа по този спорт на 24-и януари в Германия днешният шампион стана и първият кънкобегач, който слезе в дисциплината 5000 метра под 6 секунди. Днес не го направи, но нямаше значение предвид шампионското му каране.

За изненада на състезанието може да се смята 19-годишният Методей Жилек, , който беше в серията на Ейтрем и успя да поддържа такова темпо, че да завърши с време 6:06.48 минути и 2-о място.

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

България завърши на 16-о място в смесената щафета по биатлон

България завърши на 16-о място в смесената щафета по биатлон

  • 8 фев 2026 | 16:39
  • 1964
  • 2
Георги Бобев: Имаме отбор, това е най-важното!

Георги Бобев: Имаме отбор, това е най-важното!

  • 8 фев 2026 | 16:20
  • 652
  • 0
Тервел Замфиров е 5-ият български спортист с отличие от Зимни олимпийски игри

Тервел Замфиров е 5-ият български спортист с отличие от Зимни олимпийски игри

  • 8 фев 2026 | 16:14
  • 6623
  • 4
Българите на Игрите в Кортина - Милано 2026: Исторически медал за Тервел Замфиров

Българите на Игрите в Кортина - Милано 2026: Исторически медал за Тервел Замфиров

  • 8 фев 2026 | 15:44
  • 53207
  • 23
Малена Замфирова: Болезнено е, мислех, че съм спечелила

Малена Замфирова: Болезнено е, мислех, че съм спечелила

  • 8 фев 2026 | 15:26
  • 2842
  • 0
20 години по-късно България с олимпийски медал! Тервел Замфиров донесе отличие

20 години по-късно България с олимпийски медал! Тервел Замфиров донесе отличие

  • 8 фев 2026 | 15:22
  • 71000
  • 97
Виж всички

Водещи Новини

20 години по-късно България с олимпийски медал! Тервел Замфиров донесе отличие

20 години по-късно България с олимпийски медал! Тервел Замфиров донесе отличие

  • 8 фев 2026 | 15:22
  • 71000
  • 97
Линдзи Вон падна тежко, хеликоптер я откара в болница

Линдзи Вон падна тежко, хеликоптер я откара в болница

  • 8 фев 2026 | 13:13
  • 55249
  • 53
Блестящ Саръбоюков подобри националния рекорд в скока на дължина с 8.39 м

Блестящ Саръбоюков подобри националния рекорд в скока на дължина с 8.39 м

  • 8 фев 2026 | 17:46
  • 9481
  • 9
Ботев и Берое се занулиха

Ботев и Берое се занулиха

  • 8 фев 2026 | 18:42
  • 16599
  • 42
Ливърпул 1:2 Манчестър Сити, гол на Холанд от дузпа в добавеното време

Ливърпул 1:2 Манчестър Сити, гол на Холанд от дузпа в добавеното време

  • 8 фев 2026 | 19:32
  • 9967
  • 21
Локо (Пд) не прости на хлапетата на Ратко и се залепи зад ЦСКА и Черно море

Локо (Пд) не прости на хлапетата на Ратко и се залепи зад ЦСКА и Черно море

  • 8 фев 2026 | 16:05
  • 29046
  • 76