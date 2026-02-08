Сидни Кросби ще е капитан на националния отбор на Канада

Двукратният олимпийски шампион Сидни Кросби ще бъде капитан на националния отбор на Канада по хокей на лед, обяви местната федерация. Центърът на Питсбърг Пенгуинс бе героят на отбора преди 16 години във Ванкувър, когато отбеляза "златния гол" на финала срещу САЩ.

Кросби, вече на 38, се завръща на Олимпийски игри за първи път от 12 години. Именно в Сочи 2014 професионалните хоекисти бяха за последно на леда, а шампион отново стана Канада с Кросби в състава.

"За мен е чест да бъда капитан на отбора на Канада по хокей, който е имал толкова много велики играчи и лидери", каза Кросби, цитиран от Ройтерс.

Канада ще проведе първата си тренировка в миланската зала "Сантаджулия" по-късно в неделя. Паузата на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ) за Олимпийските игри започна в петък.

