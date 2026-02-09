Популярни
  3. Очаквайте на живо: Super Bowl LX – Ню Инглънд Пейтриътс срещу Сиатъл Сийхоукс

  • 9 фев 2026 | 00:27
Отборите на Ню Инглънд Пейтриътс и Сиатъл Сийхоукс се изправят един срещу друг в Super Bowl LX в Сан Франциско, за да определят шампиона в Националната футболна лига (НФЛ) за сезон 2025.

Това е вторият случай, в който тези два тима се срещат в Супербоул, след като те играха един срещу друг и на Super Bowl XLIX в Аризона през 2015 година. Тогава Ню Инглънд, все още с Том Брейди в състава си и Бил Беличик начело, спечели по драматичен начин с 28:24, а днешният двубой обещава да е също толкова равностоен и непредвидим.

Super Bowl LX стартира в 1:30 часа и ще може да бъде проследен на живо на Sportal.bg.

Снимки: Gettyimages

