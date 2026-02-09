Очаквайте на живо: Super Bowl LX – Ню Инглънд Пейтриътс срещу Сиатъл Сийхоукс

Отборите на Ню Инглънд Пейтриътс и Сиатъл Сийхоукс се изправят един срещу друг в Super Bowl LX в Сан Франциско, за да определят шампиона в Националната футболна лига (НФЛ) за сезон 2025.

WAKE UP, IT'S SUPER BOWL SUNDAY 🏆



Super Bowl LX– 6:30pm ET on NBC

Stream on @NFLPlus + Peacock pic.twitter.com/3YlDGIcWuK — NFL (@NFL) February 8, 2026

Това е вторият случай, в който тези два тима се срещат в Супербоул, след като те играха един срещу друг и на Super Bowl XLIX в Аризона през 2015 година. Тогава Ню Инглънд, все още с Том Брейди в състава си и Бил Беличик начело, спечели по драматичен начин с 28:24, а днешният двубой обещава да е също толкова равностоен и непредвидим.

Super Bowl LX стартира в 1:30 часа и ще може да бъде проследен на живо на Sportal.bg.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages