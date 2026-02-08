Мактоминей е под въпрос за следващия мач на Наполи

Шансовете на халфа Скот Мактоминей да участва за Наполи в предстоящия четвъртфинал за Купата на Италия срещу Комо не са големи.

Шотландският национал се разписа при вчерашната победа на гранда от Неапол с 3:2 над Дженоа, но се сблъска с физически проблеми и беше заменен на почивката. Старши треньорът на Наполи Антонио Конте заяви след двубоя, че не става въпрос за нова контузия, а по-скоро за повтарящо се възпаление на сухожилие, което изисква почивка. На този етап участието на Мактоминей в срещата с Комо във вторник е малко вероятно, пишат Il Mattino и Calciomercato.com.

Победителят от мача между Наполи и Комо ще се изправи срещу Интер на полуфиналите на турнира.

