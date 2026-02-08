Феликс Оже-Алиасим защити титлата си в Монпелие

Канадецът Феликс Оже-Алиасим защити титлата си на турнира по тенис на твърда настилка във френския град Монпелие с награден фонд 612 620.

Оже-Алиасим стана едва вторият тенисист, който печели втори пореден трофей в Монпелие след Ришар Гаске през 2015-а и 2016 година.

Водачът в схемата надигра във финала представителя на домакините Адриан Манарино с 6:3, 7:6(4). Двубоят продължи час и 37 минути.

Канадският тенисист започна стабилно мача и поведе с пробив още в първия гейм, за да стигне до 4:2 и 5:3, след което затвори първия сет с втори пробив за 6:3.

Във втората част Манарино отрази мачбол за противника при 5:4 и стигна до тайбрек, но в него надделя Феликс Оже-Алиасим.

Титлата беше девета на ниво АТП за канадеца след 21 финала.

Снимки: Gettyimages