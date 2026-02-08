Популярни
  3. Германия, Хърватия и Австрия с победи в квалификациите за Купа "Дейвис"

Германия, Хърватия и Австрия с победи в квалификациите за Купа "Дейвис"

  • 8 фев 2026 | 03:05
Кевин Кравиц и Тим Пуц постигнаха победа на двойки, а Германия надделя над Перу с 4:0 в квалификациите за Купа "Дейвис", световно отборно първенство по тенис за мъже.

Кравиц и Пуц спечелиха срещу Игнасио Бусе и Арклон Уертас дел Пино с 6:0, 2:6, 6:4, за да дадат на германците непреодолим аванс от 3:0.

Германската двойка загуби само три точки в първия сет, но след това трябваше да се бори повече, за да си осигури победа в три сета при четвъртия мачбол.

Яник Ханфман и Ян-Ленарт Щруф откриха мача с победи в двата първи сингъла в петък.

В четвъртия сингъл Джъстин Енгел надделя над Гонсало Буено с 6:3, 6:7(4) и отказ на тенисиста от Перу.

Германия спечели, въпреки че игра без полуфиналиста от Откритото първенство на Австралия и номер 4 в света Александър Зверев.

Победата ще ги изпрати във втория квалификационен кръг през септември, където ще срещнат Хърватия, елиминирала Дания с 3:1 успеха. Победителят продължава към финалите с осем отбора.

Германия е печелила престижното отборно състезание по тенис три пъти, като последната им титла датира от 1993 година.

Австрия надделя над Япония с 3:2, след като в петия двубой Юрий Родионов победи Йошихито Нишиока с 5:7, 6:1, 6:0.

Останалите девет двубоя от квалификациите ще завършат в неделя.

