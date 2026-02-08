2 стотни изхвърлиха Малена Замфирова на 1/8-финал в Милано - Кортина

2 стотни изхвърлиха Малена Замфирова на 1/8-финал на Олимпийските игри в в Милано - Кортина.

Малена Замфирова отпадна драматично на осминафиналите в паралелния гигантски слалом от програмата на аплийския сноуборд на Олимпиадата в Милано-Кортина.

16-годишната Замфирова, която даде десети време в квалификациите тази сутрин, загуби само с 2 стотни от секундата в първия кръг на директните елиминациите от Рамона Терезия Хофмайстер (Германия).

Малена Замфирова преодоля квалификациите в паралелния гигантски слалом на алпийския сноуборд на Игрите в Милано - Кортина

Хофмайстер, четирикратна носителка на Световната купа в паралелните дисциплини и бронзова медалистка от Олимпиадата в Пьончан 2018, имаше предимството да избира трасето и тя взе по-бързата синя писта. Сблъсъкът започна равностойно, след което Замфирова отвори малко повече един от завоите в средата на дистанцията, с което германката взе предимство. Младата българка навакса и в последните метри двете се движеха една до друга, но в крайна сметка Хофмайстер триумфира с минимална разлика.

Защитаващата титлите си от Пьончан 2018 и Пекин 2022 Естер Ледецка (Чехия) продължи доминантното си представяне с убедителен успех срещу Клаудия Рийглер (Австрия) с 1.13 секунда преднина.

осминафинали:

1-Естер Ледецка (Чехия) - 16-Клаудия Рийглер (Австрия), + 1.13 секунда

2-Зузана Мадерова (Чехия) - 15-Шейене Лох (Германия), + 0.36 секунди

3-Цубаки Мики (Япония) - 14-Кейли Бък (Канада)р + 0.22

4-Лучия Далмасо (Италия) - 13-Джазмин Корати (Италия), + 0.06 секунда

5-Александра Крол-Валас (Полша) - 12-Орели Моасан (Канада), + 0.36 секунда

6-Елиза Кафонт (Италия) - 11-Джули Цог (Швейцария), + 0.47 секунда

7-Рамона Терезия Хофмайстер (Германия) - 10-МАЛЕНА ЗАМФИРОВА (БЪЛГАРИЯ), + 0.02 секунда

8-Мишел Декер (Нидерландия), + 0.13 секунда - 9-Забине Пайер (Австрия)

Малена Замфирова преодоля квалификациите в паралелния гигантски слалом на алпийския сноуборд на зимните Игри в Милано-Кортина.

16-годишната Замфирова преодоля двата манша от пресявките в "Сноу Парк" в Ливиньо с общо време 1:34.29 и се класира за осминафиналите в олимпийския си дебют.

Талантливата българка допусна някои неточности по нетрадиционно дългото и много твърдо 635-метровото трасе с 30 завиващи врати и се нареди 10-а.

На състезанието присъства и председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, а сред зрителите беше и майката на Малена Замфирова - Доротея.

Директните елиминации за отличията започват в 14:00 часа българско време, а съперничка на Замфирова в първия кръг ще бъде Рамона Терезия Хофмайстер (Германия), четирикратна носителка на Световната купа в паралелните дисциплини и бронзова медалистка от Олимпиадата в Пьончан 2018.

Най-бърза в квалификациите беше защитаващата титлата си от Пьончан 2018 и Пекин 2022 Естер Ледецка (Чехия) с 1:30.79 минута, а втора се нареди нейната сънародничка Зузана Мадерова с 1:31.48 минута.

Световната вицешампионка Цубаки Мики (Япония) даде трето време с 1:32.87 минута. Мики е носителка на Световната купа за сезон 2024/2025 и лидерка в класирането през настоящата кампания.

Бронзовата медалистка от Пекин 2022 Глория Котник (Словения) завърши 17-а и отпадна. Тя постигна равно време с Клаудия Рийглер (Австрия) от 1:35.43 минута, но германката продължава на осминафиналите заради по-добро класиране на трасе.

Снимки: Startphoto | Снимки: Gettyimages