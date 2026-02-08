Ето какво казаха Донски и Нестеров след здравата битка с белгийците

Българският тандем Александър Донски - Пьотр Нестеров оказа сериозна съпротива на Сандер Жил и Йоран Флиген, но загубиха от белгийците след два тайбрека в сблъсъка между двата тима за Купа “Дейвис”. Белгия постигна крайния успех с 4-0 победи.

“Много специални емоции, играхме при много хубави условия срещу много опитни играчи. За съжаление не успяхме да се справим днес. Те показаха по-стабилна игра във важните моменти. Но като цяло се радвам, че показахме силна игра. Показахме, че можем спокойно да играем с най-добрите в света”, сподели Донски.

“Емоциите винаги са специални, когато играем мачове за Купа “Дейвис”. Трибуните бяха пълни, подкрепата беше страхотна. Насладихме се и двамата с Алекс на момента. Това беше идеята - да излезем и да се наслаждаваме. Бяхме сигурни, че ще изиграем един добър мач, изправихме се срещу доказани играчи от Топ 100. Те са и доста опитни, а ние, мисля, че можем само да се гордеем с това, което показахме днес”, добави Нестеров.

