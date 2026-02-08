Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Решаващ мач на двойки в битката между България и Белгия за Купа "Дейвис"

Решаващ мач на двойки в битката между България и Белгия за Купа "Дейвис"

  • 8 фев 2026 | 10:00
  • 1359
  • 0

България продължава битката на с Белгия за класиране на елитното ниво на отборния турнир за мъже Купа “Дейвис”. В 13:00 часа днес в Пловдив ще се изиграе срещата на двойки, която е от изключително важно значение за нас, тъй като при загуба, България ще се прости с шансовете си за влизане в групата на най-добрите.

Александър Донски и Пьотр Нестеров ще премерят сили със Сандер Жил и Йоран Флиген.

Нашите загубиха първите два мача на сингъл в събота. Александър Василев отстъпи с 0:2 сета пред Рафаел Колиньон, а Илиян Радулов взе сет, но загуби с 1:2 от Александър Блокс в мач №2.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Георги Георгиев със загуба в квалификациите в Далас

Георги Георгиев със загуба в квалификациите в Далас

  • 8 фев 2026 | 03:34
  • 1018
  • 0
Германия, Хърватия и Австрия с победи в квалификациите за Купа "Дейвис"

Германия, Хърватия и Австрия с победи в квалификациите за Купа "Дейвис"

  • 8 фев 2026 | 03:05
  • 711
  • 0
Каратанчева спечели турнир на двойки в САЩ

Каратанчева спечели турнир на двойки в САЩ

  • 8 фев 2026 | 02:36
  • 3529
  • 1
Оже-Алиасим срещу Манарино на финала в Монпелие

Оже-Алиасим срещу Манарино на финала в Монпелие

  • 8 фев 2026 | 02:31
  • 1053
  • 0
Радулов: Благодаря на всички, които дойдоха да подкрепят мен и отбора

Радулов: Благодаря на всички, които дойдоха да подкрепят мен и отбора

  • 7 фев 2026 | 20:50
  • 1093
  • 2
Валентин Димов: Нашите момчета показаха, че могат да бъдат напълно равностойни на белгийците

Валентин Димов: Нашите момчета показаха, че могат да бъдат напълно равностойни на белгийците

  • 7 фев 2026 | 20:25
  • 851
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Недостижимият Христо Стоичков на 60!

Недостижимият Христо Стоичков на 60!

  • 8 фев 2026 | 07:02
  • 9192
  • 128
БФС отговори на атаките

БФС отговори на атаките

  • 8 фев 2026 | 10:29
  • 2736
  • 2
Страхотен старт за Тервел Замфиров в алпийския сноуборд на Игрите в Милано - Кортина 2026

Страхотен старт за Тервел Замфиров в алпийския сноуборд на Игрите в Милано - Кортина 2026

  • 8 фев 2026 | 10:00
  • 12151
  • 6
Ето какво казват 60 велики легенди за Стоичков

Ето какво казват 60 велики легенди за Стоичков

  • 8 фев 2026 | 06:54
  • 9910
  • 29
Ню Инглънд и Сиатъл излизат в битка за трофея "Ломбарди" в Super Bowl LX

Ню Инглънд и Сиатъл излизат в битка за трофея "Ломбарди" в Super Bowl LX

  • 8 фев 2026 | 07:19
  • 4335
  • 4
Претендентът срещу шампиона в голямото дерби на Премиър лийг този уикенд

Претендентът срещу шампиона в голямото дерби на Премиър лийг този уикенд

  • 8 фев 2026 | 08:18
  • 2063
  • 2