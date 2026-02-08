Решаващ мач на двойки в битката между България и Белгия за Купа "Дейвис"

България продължава битката на с Белгия за класиране на елитното ниво на отборния турнир за мъже Купа “Дейвис”. В 13:00 часа днес в Пловдив ще се изиграе срещата на двойки, която е от изключително важно значение за нас, тъй като при загуба, България ще се прости с шансовете си за влизане в групата на най-добрите.

Александър Донски и Пьотр Нестеров ще премерят сили със Сандер Жил и Йоран Флиген.

Нашите загубиха първите два мача на сингъл в събота. Александър Василев отстъпи с 0:2 сета пред Рафаел Колиньон, а Илиян Радулов взе сет, но загуби с 1:2 от Александър Блокс в мач №2.

Снимки: Imago