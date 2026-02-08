Популярни
  3. Крушарски: Кой стадион у нас е добър? Какво се занимават с хора, които вчера дойдоха и днес станаха корифеи и слуги

  • 8 фев 2026 | 17:02
  • 435
  • 1

Собственикът на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски говори пред медиите след победата на своя тим над Славия. “Смърфовете” се наложиха с 2:0, а бизнесменът коментира недоволството от страна на част от клубовете към БФС и състоянието на терените в България.

Локо (Пд) не прости на хлапетата на Ратко и се залепи зад ЦСКА и Черно море
"Кой стадион в България е добър? Какво се занимават с хора, които вчера дойдоха и днес станаха корифеи и слуги. Аз със слуги не разговарям.

Дайте да ги оставим само Лудогорец да играят и само Лудогорец да е шампион. Това е. Как? България е това. Дереджето ни е това. Пари няма. Като са богати, да играят и да си печелят. Ние си играем, както можем и където можем", заяви Христо Крушарски.

