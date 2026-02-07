Филипов продължи да разгаря напрежението и захапа Локомотив за терена на “Лаута”

Собственикът на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов не само хареса критичния коментар на Кирил Домусчиев за състоянието на българските терени, но и на свой ред се изказа по една от най-чувствителните теми в родния спорт.

В публикация във Facebook благодетелят на “канарчетата” написа сериозни обвинения към положението на стадиона на градския съперник Локомотив (Пловдив), който според него има не по-добри условия от тези в Монтана и в софийския квартал “Надежда”, от където дойдоха поводите за полемиката през изминалия уикенд.

Ето и какво точно написа Филипов:

"Фенове на Ботев Пловдив, както и привърженици на много други клубове, масово подкрепиха позицията на Кирил Домусчиев. Социалните мрежи буквално врят - не от емоции, а от гняв срещу абсурда, в който е вкаран българският футбол.

Най-логичният въпрос, който феновете на Ботев масово задават в коментарите си, е следният:

Как ще се играе мач за Купата на България на Лаута, при положение че теренът там е в същото състояние като в Надежда и Монтана?

Кал, компрометирана настилка, неравности и липса на елементарни условия за професионален футбол. И като бонус - два дни преди мача се очаква дъжд. Всеки, който е стъпвал на футболен терен, знае какво следва от това.

Лицензионната комисия към Български футболен съюз допуска тези мачове да се играят, сякаш става дума за квартално първенство, а не за официални срещи с огромен спортен и финансов залог.

На тези терени излизат футболисти, които струват милиони евро. Това са инвестиции, договори, кариери. Един лош терен е напълно достатъчен за тежка контузия и месеци извън игра.

Кой поема щетите след това?

Клубовете и самите футболисти - със здравето и бъдещето си.

Това вече не е въпрос на симпатии или клубни пристрастия. Това е въпрос на разум, отговорност и елементарно уважение към футбола. Докато се допуска да се играе на такива терени, всички приказки за развитие, визия и прогрес звучат кухо.

Футболът се играе на терена.

А теренът в момента е най-големият ни проблем."

Малко след реакцията на "Колежа" и от лидера в efbet Лига Левски имаха коментар относно ситуацията. Директорът на отдел "Комуникации" на "Герена" Климент Йончев на свой ред написа публикация, която на свой ред отправи критикacи към първоизточника на заформилото се напрежение.

