Атанас Апостолов: ФК Ямбол е солиден отбор

Розова долина (Казанлък) играе утре в Раднево с едноименния тим на Ямбол. Срещата е четвъртфинал на Югоизточна България от турнира за купата на Аматьорската лига.

„Лошите атмосферни условия не позволиха да проведем подготовката, според програмата, която бяхме заложили. Проведохме повече физическите тренировки, по-малко бяха тези с топка. В контролите обаче се представихме добре, и като игра, и като резултати. Ако покажем същото в предстоящия двубой, имаме добри шансове да спечелим. Разбира се ще е доста трудно, защото Ямбол е солиден отбор“, коментира пред Sportal.bg Атанас Апостолов, треньор на казанлъшкия тим.